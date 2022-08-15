В Братеевском каскадном парке в Москве прошёл международный фестиваль фейерверков «Ростех». Одним из гостей грандиозного праздника, посвящённого в 2022 году традиционным искусствам народов России, стал корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля направляются к основным праздничным площадкам
Василий Иванов ИА REGNUM
На качелях
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестивальный артист
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестивальное трудоустройство для всех желающих
Василий Иванов ИА REGNUM
Соревнования по бадминтону

Спустя два года отсутствия из-за пандемии коронавируса в столицу вновь вернулись масштабные мероприятия, одним из которых ожидаемо стал международный фестиваль фейерверков, который на этот раз проводился в два дня — 13 и 14 августа.

Василий Иванов ИА REGNUM
Ни одного мяча мимо
Василий Иванов ИА REGNUM
Полетать с квадракоптером - еще одно предложение от фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Ведущий Эмиль Саляхов проводит мероприятие на спортплощадке Трудовых резервов Ростеха
Василий Иванов ИА REGNUM
Спортивные соревнования для всех
Василий Иванов ИА REGNUM
Аттракцион Гравитация
Василий Иванов ИА REGNUM
Скалодром
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков Ростех
Василий Иванов ИА REGNUM
Награды для победителей

В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предоставлялась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах, спортивных играх, спектаклях и интерактивах, а также насладиться живыми выступлениями самых востребованных артистов.

На протяжении нескольких дней перед зрителями выступали Леонид Агутин, группа «Градусы» и Баста, а настоящим подарком стало театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха.

Василий Иванов ИА REGNUM
Представление-сказка
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление фокусника
Василий Иванов ИА REGNUM
Сбор гостей
Василий Иванов ИА REGNUM
Пиротехники из Пакистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Команда из Аргентины
Василий Иванов ИА REGNUM
Бразильские пиротехники
Василий Иванов ИА REGNUM
Артисты

Однако самой ожидаемой частью фестиваля можно назвать конкурс световых композиций, победу в котором одержала команда из Пакистана, превзошедшая, по мнению жюри, команды Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
На фестивале фейерверков Ростех
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости ожидают начала шоу
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков Ростех
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Пакистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости любуются видом
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Пакистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Огненное шоу
Василий Иванов ИА REGNUM
Огненное шоу
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов ИА REGNUM
Шоу на воде
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании выступления команды Аргентины
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление команды Аргентины
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости фестиваля наблюдают за выступлением команды Аргентины

Всего за два дня фестиваль посетили более 450 тыс. жителей Москвы, а в его организации приняли участие более 10 тыс. человек, продемонстрировав неизменный рост мероприятия из года в год.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости покидают территорию проведения фестиваля