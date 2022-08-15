Тысячи огней — в Москве прошёл Международный фестиваль фейерверков
В Братеевском каскадном парке в Москве прошёл международный фестиваль фейерверков «Ростех». Одним из гостей грандиозного праздника, посвящённого в 2022 году традиционным искусствам народов России, стал корреспондент ИА REGNUM.
Спустя два года отсутствия из-за пандемии коронавируса в столицу вновь вернулись масштабные мероприятия, одним из которых ожидаемо стал международный фестиваль фейерверков, который на этот раз проводился в два дня — 13 и 14 августа.
В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предоставлялась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах, спортивных играх, спектаклях и интерактивах, а также насладиться живыми выступлениями самых востребованных артистов.
На протяжении нескольких дней перед зрителями выступали Леонид Агутин, группа «Градусы» и Баста, а настоящим подарком стало театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха.
Однако самой ожидаемой частью фестиваля можно назвать конкурс световых композиций, победу в котором одержала команда из Пакистана, превзошедшая, по мнению жюри, команды Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
Всего за два дня фестиваль посетили более 450 тыс. жителей Москвы, а в его организации приняли участие более 10 тыс. человек, продемонстрировав неизменный рост мероприятия из года в год.