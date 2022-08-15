В Братеевском каскадном парке в Москве прошёл международный фестиваль фейерверков «Ростех». Одним из гостей грандиозного праздника, посвящённого в 2022 году традиционным искусствам народов России, стал корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля направляются к основным праздничным площадкам

Василий Иванов ИА REGNUM На качелях

Василий Иванов ИА REGNUM Фестивальный артист

Василий Иванов ИА REGNUM Фестивальное трудоустройство для всех желающих

Василий Иванов ИА REGNUM Соревнования по бадминтону

Спустя два года отсутствия из-за пандемии коронавируса в столицу вновь вернулись масштабные мероприятия, одним из которых ожидаемо стал международный фестиваль фейерверков, который на этот раз проводился в два дня — 13 и 14 августа.

Василий Иванов ИА REGNUM Ни одного мяча мимо

Василий Иванов ИА REGNUM Полетать с квадракоптером - еще одно предложение от фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Ведущий Эмиль Саляхов проводит мероприятие на спортплощадке Трудовых резервов Ростеха

Василий Иванов ИА REGNUM Спортивные соревнования для всех

Василий Иванов ИА REGNUM Аттракцион Гравитация

Василий Иванов ИА REGNUM Скалодром

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков Ростех

Василий Иванов ИА REGNUM Награды для победителей

В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предоставлялась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах, спортивных играх, спектаклях и интерактивах, а также насладиться живыми выступлениями самых востребованных артистов.

На протяжении нескольких дней перед зрителями выступали Леонид Агутин, группа «Градусы» и Баста, а настоящим подарком стало театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха.

Василий Иванов ИА REGNUM Представление-сказка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление фокусника

Василий Иванов ИА REGNUM Сбор гостей

Василий Иванов ИА REGNUM Пиротехники из Пакистана

Василий Иванов ИА REGNUM Команда из Аргентины

Василий Иванов ИА REGNUM Бразильские пиротехники

Василий Иванов ИА REGNUM Артисты

Однако самой ожидаемой частью фестиваля можно назвать конкурс световых композиций, победу в котором одержала команда из Пакистана, превзошедшая, по мнению жюри, команды Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM На фестивале фейерверков Ростех

Василий Иванов ИА REGNUM Гости ожидают начала шоу

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль фейерверков Ростех

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Пакистана

Василий Иванов ИА REGNUM Гости любуются видом

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Пакистана

Василий Иванов ИА REGNUM Огненное шоу

Василий Иванов ИА REGNUM Огненное шоу

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Бразилии

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Бразилии

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Бразилии

Василий Иванов ИА REGNUM Шоу на воде

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Китая

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Китая

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Китая

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Китая

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Китая

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании выступления команды Аргентины

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление команды Аргентины

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля наблюдают за выступлением команды Аргентины

Всего за два дня фестиваль посетили более 450 тыс. жителей Москвы, а в его организации приняли участие более 10 тыс. человек, продемонстрировав неизменный рост мероприятия из года в год.