28 июля в Санкт-Петербурге в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвардейский корвет «Сообразительный» в Финском заливе

В парадной форме на палубах выстроились моряки. После протяжного «Ура!» участников в Петербурге прозвучал гимн Российской Федерации. Затем началась основная часть мероприятия. Движение кораблей открыла группа противодиверсионных катеров. Первым прошёл катер «П-468».

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Стойкий» в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Финским заливом

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадтский рейд в Финском заливе во время генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России

В генеральной репетиции приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Среди них — новейшие надводные корабли, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто, корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств — погранслужбы ФСБ и МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Исторические корабли в акватории Невы во время генеральной репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Развод Литейного моста

Дарья Драй ИА REGNUM Развод Троицкого моста

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли в акватории Невы во время генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Одинцово» в акватории Невы

В составе парадной группы морской авиации над Санкт-Петербургом совершили пролёт 42 самолёта и вертолёта морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и Казанский собор

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть авиации генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ка-29 во время пролета над городом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ка-29 во время пролета над городом

Главный военно-морской парад пройдёт 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда. Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.