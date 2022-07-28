28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и праздника Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику крестителю Руси в Москве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве

Перед крестным ходом патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Перед началом крестного хода патриарх совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход в День Крещения Руси в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Священнослужители несут частицу мощей равноапостольного князя Владимира

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход из Успенского собора к памятнику Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Во время прохождения крестного хода часть улиц была перекрыта

В крестном ходе приняли участие приехавшие на праздник в Москву дети из пострадавших семей из Донецкой Народной Республики, а также из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники полиции следят за порядком

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники идут по Моховой к памятнику Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Длинная очередь из паломников на Моховой

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотни людей собрались в этот день у памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Из-за оцепления не все желающие смогли подойти к памятнику

У памятника, где собрались клирики московских и подмосковных храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный молебен у памятника князю Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM После завершения молебна оцепление было снято

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Александр Полегенько ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру

Напомним, 28 июля 988 года (15 июля по юлианскому календарю) великий князь Владимир в Херсонесе принял крещение. После этого знакового события христианство утвердилось на Руси. С 1 июня 2010 года день Крещения Руси и день памяти святого князя Владимира обрел статус государственного праздника и отмечается по всей стране. В этот день во всех храмах звучит колокольный звон и проводятся крестные ходы.