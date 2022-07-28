28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и праздника Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику крестителю Руси в Москве.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Перед крестным ходом патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перед началом крестного хода патриарх совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход в День Крещения Руси в Москве
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Александр Полегенько ИА REGNUM
Священнослужители несут частицу мощей равноапостольного князя Владимира
Александр Полегенько ИА REGNUM
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход из Успенского собора к памятнику Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Во время прохождения крестного хода часть улиц была перекрыта
В крестном ходе приняли участие приехавшие на праздник в Москву дети из пострадавших семей из Донецкой Народной Республики, а также из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники полиции следят за порядком
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники идут по Моховой к памятнику Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Длинная очередь из паломников на Моховой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотни людей собрались в этот день у памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Из-за оцепления не все желающие смогли подойти к памятнику
У памятника, где собрались клирики московских и подмосковных храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничный молебен у памятника князю Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
После завершения молебна оцепление было снято
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Напомним, 28 июля 988 года (15 июля по юлианскому календарю) великий князь Владимир в Херсонесе принял крещение. После этого знакового события христианство утвердилось на Руси. С 1 июня 2010 года день Крещения Руси и деньпамяти святого князя Владимира обрел статус государственного праздника и отмечается по всей стране. В этот день во всех храмах звучит колокольный звон и проводятся крестные ходы.