В Москве на территории Донского ставропигиального мужского монастыря высадили аллею из 130 розовых кустов — по числу детей, погибших в Донбассе.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей
В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и Луганской Народной Республики, которые приехали в Москву на празднование Дня Крещения Руси. Розы для этой акции были специально привезены из Донецка. Перед началом высадки цветов иеромонах Елеазар (Самсонов) отслужил литию об упокоении убиенных детей.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Донской ставропигиальный мужской монастырь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Высадка 130 розовых кустов в память о детях — жертвах войны в Донбассе
Александр Полегенько ИА REGNUM
130 убитых детей - 130 роз в память о них
Александр Полегенько ИА REGNUM
Саженцы розовых кустов были привезены из Донецка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Саженцы роз
Александр Полегенько ИА REGNUM
В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и ЛНР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Всего у Донского монастыря было высажено 130 роз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аллея роз на территории Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Иеромонах Елеазар проводит панихиду по погибшим детям Донбасса
Александр Полегенько ИА REGNUM
Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря
В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская, глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп и представители общественных организаций города Москвы.
«Эти розы как символ города Донецка, как символ жизни в противовес смерти будут напоминать всегда о невинно убиенных, о необходимости возносить молитву к Богу в их память и помнить о том, что война — это страшная разрушительная сила, разрушающая города, уносящая человеческие жизни» — отметила посол ДНР в России Ольга Макеева.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ольга Ярославская и Ольга Макеева с представителем Донского монастыря перед началом памятной акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ольга Макеева с активистами общественного движения «Внуки»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Иеромонах Елеазар и посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ольга Ярославская во время памятной акции об убитых детях Донбасса
Александр Полегенько ИА REGNUM
Глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп высаживает розы у Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ольга Ярославская и Ольга Макеева высаживают розы в память о детях Донбасса у Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полив роз
Александр Полегенько ИА REGNUM
Садовый инвентарь
Александр Полегенько ИА REGNUM
У входа в Донской монастырь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники акции у стен Донского монастыря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Флаг Донецкой Народной Республики
Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибло 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.