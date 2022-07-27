В Москве на территории Донского ставропигиального мужского монастыря высадили аллею из 130 розовых кустов — по числу детей, погибших в Донбассе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Стенд «Ангелы Донбасса» с именами погибших детей

В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и Луганской Народной Республики, которые приехали в Москву на празднование Дня Крещения Руси. Розы для этой акции были специально привезены из Донецка. Перед началом высадки цветов иеромонах Елеазар (Самсонов) отслужил литию об упокоении убиенных детей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Донской ставропигиальный мужской монастырь

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка 130 розовых кустов в память о детях — жертвах войны в Донбассе

Александр Полегенько ИА REGNUM 130 убитых детей - 130 роз в память о них

Александр Полегенько ИА REGNUM Саженцы розовых кустов были привезены из Донецка

Александр Полегенько ИА REGNUM Саженцы роз

Александр Полегенько ИА REGNUM В акции приняли участие дети из освобождённых районов Харьковской области и ЛНР

Александр Полегенько ИА REGNUM Всего у Донского монастыря было высажено 130 роз

Александр Полегенько ИА REGNUM Аллея роз на территории Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Иеромонах Елеазар проводит панихиду по погибшим детям Донбасса

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Панихида по погибшим детям на территории Донского монастыря

В мероприятии также приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская, глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп и представители общественных организаций города Москвы.

«Эти розы как символ города Донецка, как символ жизни в противовес смерти будут напоминать всегда о невинно убиенных, о необходимости возносить молитву к Богу в их память и помнить о том, что война — это страшная разрушительная сила, разрушающая города, уносящая человеческие жизни» — отметила посол ДНР в России Ольга Макеева.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева

Александр Полегенько ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская

Александр Полегенько ИА REGNUM Ольга Ярославская и Ольга Макеева с представителем Донского монастыря перед началом памятной акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Ольга Макеева с активистами общественного движения «Внуки»

Александр Полегенько ИА REGNUM Иеромонах Елеазар и посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева

Александр Полегенько ИА REGNUM Ольга Ярославская во время памятной акции об убитых детях Донбасса

Александр Полегенько ИА REGNUM Глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп высаживает розы у Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Ольга Ярославская и Ольга Макеева высаживают розы в память о детях Донбасса у Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Полив роз

Александр Полегенько ИА REGNUM Садовый инвентарь

Александр Полегенько ИА REGNUM У входа в Донской монастырь

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники акции у стен Донского монастыря

Александр Полегенько ИА REGNUM Флаг Донецкой Народной Республики

Напомним, за всё время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибло 130 детей, 515 получили ранения различной степени тяжести. 11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе.