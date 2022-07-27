С 8 по 13 июля прошёл пятый юбилейный бронепробег «Дорога мужества». Участники провели более 40 часов в дороге и прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

В состав колонны вошла отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР — БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

С 2017 года бронепробег организует Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество». С каждым годом увеличивается и количество молодых участников. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с самыми юными участниками бронепробега, узнал об их впечатлениях от пройденного маршрута и о роли сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Василий Иванов ИА REGNUM Егор

Василий Иванов ИА REGNUM Егор

Василий Иванов ИА REGNUM Егор

Егор, 11 лет

Мне одиннадцать лет. Пятый юбилейный бронепробег вызвал во мне много чувств. Самое главное — чувство гордости за нас и наш народ. Тот момент, когда мы едем на нашей военной технике по городам воинской славы, — наш народ не остаëтся равнодушным. Они поддерживают нас и то, что мы едем на нашей советской технике, которую сами восстанавливали своими руками. Бронепробег через все эти города напоминает о наших дедах, которые воевали за мирное небо и нас. Он вызывает у людей и у меня лично чувство гордости и патриотизма. Пройти в колонне через города-герои — это даёт понимание патриотизма и гордости за наш народ!

Василий Иванов ИА REGNUM Иван

Иван, 22 года

Бронепробег «Дорога Мужества» — воистину уникальное мероприятие, которое объединяет в себе представителей самых различных возрастных групп.

Молодежь, принимающая участие в бронепробеге, получает колоссальный опыт как в области эксплуатации военной техники, так и в историческо- культурном аспекте.

Василий Иванов ИА REGNUM Иван

Я как студент, чья специальность неразрывно связана с военной техникой, вижу в бронепробеге возможность на практике реализовать и отработать теоретические навыки, полученные в университете, а также изучить историю и перспективы развития военной техники.

Я считаю, что сегодня как никогда важно доводить до молодого поколения историю Великой Отечественной войны, историю Великой Победы, ведь именно на молодежь направлены значительные силы антироссийской пропаганды, которая всеми силами старается очернить в глазах молодых людей советского солдата и Победу советского народа.

Военно-техническое общество уделяет самое пристальное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Василий Иванов ИА REGNUM Иван

Отреставрированная военная техника — это интересно, и любой парень или девушка, даже далёкие от техники, непременно проявляют неподдельный интерес к ретромашинам, их истории. А через историю военной техники можно проследить историю всего народа, открыть самые героические ее страницы.

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Артём, 15 лет

Пятый юбилейный бронепробег произвёл на меня большое впечатление. Очень много чувств и эмоций! Самое главное — это чувство гордости за ту технику, которую мы восстанавливали своими силами и проехали на ней по городам воинской славы для того, чтобы нашу историю, историю России никто не смог переписать. В городах у людей, которые видят нашу технику, так же как и у меня, возникает чувство гордости за свой народ и свою страну. Бронепробег, проходящий через город, — это всегда радость для патриота своей страны.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий

Григорий, 16 лет

Я кадет отряда «Вымпел». После поездки я смело могу сказать, что когда ты прикасаешься к бронетехнике, ты получаешь уникальную возможность прочувствовать ее историю. С первого взгляда я полюбил атмосферу военных машин, я с гордостью ехал внутри, изучая их исторический путь. Также мне запомнился Ржевский мемориал, где я смог почтить память солдат, отдавших жизнь за наше мирное небо над головой. Во время бронепробега я искренне гордился своей страной и ее историей. Спасибо большое организаторам за представленные возможности!

Василий Иванов ИА REGNUM Вероника

Вероника, 17 лет

Я учусь в школе. У нас есть кадетский отряд «Вымпел» имени Воробьева. Бронепробег удивил меня разнообразием бронетехники, я смогла прокатиться почти на каждом экземпляре, потрогать технику и узнать ее историю. Пока мы ехали по городам, в которых проходили события Великой Отечественной войны, мы чтили память солдат, благодаря атмосфере военных машин чувствовали ещё больший прилив патриотизма и гордости за победу. Также меня растрогал музей Зои Космодемьянской, я искренне была поражена мужеством своей сверстницы, которая в годы войны совершила подвиг и тем самым призвала каждого сражаться за будущую Победу. Я благодарна всем, кто организовал пятый бронепробег

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей

Андрей, 16 лет

Этот бронепробег — уникальное событие, где люди обоих полов и разных возрастов собираются, чтобы почтить память наших прадедов, дедов, отцов. Память о Великой войне не должна быть забыта. Мы должны помнить, как наш многонациональный народ сломал военную машину нацистских оккупантов. Благодаря таким мероприятиям мы можем узнать историю не в тёплых аудиториях или классах, а непосредственно на деле.

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей

Необходимо и дальше продолжать поддерживать подобные проекты и мероприятия, если мы хотим сохранить историческое наследие нашего советского народа и его героического подвига.

Василий Иванов ИА REGNUM Яна

Яна, 17 лет

В этом бронепробеге мы посетили города воинской славы. Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево. В каждом из них возложили венок и отдали честь погибшим. Узнали много нового про города и что в них происходило. Увидели красивые мемориалы. Познакомились с большим количеством интересных людей. Посетили музей победы во Ржеве, музейный комплекс Зои Космодемьянской. Как раз из таких мероприятий, как «Дорога мужества», молодёжь узнает и не забывает о подвигах, которые совершили наши родственники.

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь

Игорь, 15 лет

Очень интересное событие, мне очень понравилось. Бронепробег даёт возможность людям из разных городов посмотреть технику СССР, которая своим ходом приехала в города-герои.

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь

Василий Иванов ИА REGNUM Рация

Также в ходе бронепробега получилось усовершенствовать связь на борту одной из машин. Установил современное радиолюбительское оборудование, самодельное согласующее устройство закрепил на раму от Р-113, подключился с бортовой сети БТР-40. Подключил его штатные антенны и поставил дополнительную УКВ-антенну.

Василий Иванов ИА REGNUM Максим

Василий Иванов ИА REGNUM Максим

Василий Иванов ИА REGNUM Максим

Максим, 14 лет

Мне очень понравилось в пятом бронепробеге «Дорога Мужества», у меня осталось много впечатлений. Отдельное спасибо за этот бронепробег хочу сказать Алексею Мигалину и Владимиру Владимировичу Попову. Я ездил на легендарном БРДМ-2 под номером 255. Эта машина пережила много падений и много возвышений, я горжусь, что у нас такая крутая и отличная техника была в СССР, но теперь и в нашей России.

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Василий Иванов ИА REGNUM Артем

Артём, 13 лет

Меня зовут Артём Имангулов, мне 13 лет. Я участвую уже в пятом бронепробеге. Мне это очень нравится. Первый раз, честно, было очень тяжело, но остальные бронепробеги мне давались уже легко. Мы ездим по разным городам, чтобы дети, такие как мы, знали и помнили, как наши прадеды воевали за чистое небо над головой!