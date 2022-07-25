Пермский край по праву считается одним из самых туристически привлекательных мест России. Кунгурская ледяная пещера, скала Ветлан, озеро Адово, водопад Плакун — лишь малая часть того, что можно увидеть своими глазами, посетив этот регион. Однако вблизи Перми существует ещё одно удивительное место под названием «Хохловка».

Уникальный архитектурно-этнографический музей, расположенный на живописном берегу реки Камы, — именно такое описание ожидает каждого человека, решившего поподробнее узнать об этом объекте.

В действительности же это первый музей деревянного зодчества на Урале, расположенный под открытым небом. На территории площадью 35 гектаров находятся сразу 23 редких памятника конца XVII — начала XX веков. В ходе визита туристы имеют возможность насладиться многочисленными сооружениями и постройками, выполненными в лучших традициях народной строительной и художественной культуры региона.

Впервые музей начал свою работу 17 сентября 1980 года и с того момента продолжает встречать на круглогодичной основе новых посетителей.

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Домашняя утварь

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Домашняя утварь

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Лавка

Василий Иванов ИА REGNUM В усадьбе Н. М. Баталова

Василий Иванов ИА REGNUM Ткацкий станок

Василий Иванов ИА REGNUM Прялки

Василий Иванов ИА REGNUM Красный угол

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Преображенская церковь

Василий Иванов ИА REGNUM Купол на ремонте

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Сельское пожарное депо

Василий Иванов ИА REGNUM Сельское пожарное депо

Василий Иванов ИА REGNUM Сельское пожарное депо

Василий Иванов ИА REGNUM Охотничье становье

Василий Иванов ИА REGNUM Рассолоподъемная башня

Василий Иванов ИА REGNUM Рассолоподъемная башня

Василий Иванов ИА REGNUM Никольская соляная варница

Василий Иванов ИА REGNUM Никольский соляной амбар

Василий Иванов ИА REGNUM Река Кама

Василий Иванов ИА REGNUM Река Кама

Василий Иванов ИА REGNUM Никольский соляной амбар

Василий Иванов ИА REGNUM Мельница

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Василий Иванов ИА REGNUM Гумно с овином

Василий Иванов ИА REGNUM Гумно

Василий Иванов ИА REGNUM Гумно