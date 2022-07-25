Пермский край по праву считается одним из самых туристически привлекательных мест России. Кунгурская ледяная пещера, скала Ветлан, озеро Адово, водопад Плакун — лишь малая часть того, что можно увидеть своими глазами, посетив этот регион. Однако вблизи Перми существует ещё одно удивительное место под названием «Хохловка».

Уникальный архитектурно-этнографический музей, расположенный на живописном берегу реки Камы, — именно такое описание ожидает каждого человека, решившего поподробнее узнать об этом объекте.

В действительности же это первый музей деревянного зодчества на Урале, расположенный под открытым небом. На территории площадью 35 гектаров находятся сразу 23 редких памятника конца XVII — начала XX веков. В ходе визита туристы имеют возможность насладиться многочисленными сооружениями и постройками, выполненными в лучших традициях народной строительной и художественной культуры региона.

Впервые музей начал свою работу 17 сентября 1980 года и с того момента продолжает встречать на круглогодичной основе новых посетителей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Домашняя утварь
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Домашняя утварь
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Лавка
Василий Иванов ИА REGNUM
В усадьбе Н. М. Баталова
Василий Иванов ИА REGNUM
Ткацкий станок
Василий Иванов ИА REGNUM
Прялки
Василий Иванов ИА REGNUM
Красный угол
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Преображенская церковь
Василий Иванов ИА REGNUM
Купол на ремонте
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Сельское пожарное депо
Василий Иванов ИА REGNUM
Сельское пожарное депо
Василий Иванов ИА REGNUM
Сельское пожарное депо
Василий Иванов ИА REGNUM
Охотничье становье
Василий Иванов ИА REGNUM
Рассолоподъемная башня
Василий Иванов ИА REGNUM
Рассолоподъемная башня
Василий Иванов ИА REGNUM
Никольская соляная варница
Василий Иванов ИА REGNUM
Никольский соляной амбар
Василий Иванов ИА REGNUM
Река Кама
Василий Иванов ИА REGNUM
Река Кама
Василий Иванов ИА REGNUM
Никольский соляной амбар
Василий Иванов ИА REGNUM
Мельница
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Василий Иванов ИА REGNUM
Гумно с овином
Василий Иванов ИА REGNUM
Гумно
Василий Иванов ИА REGNUM
Гумно
Василий Иванов ИА REGNUM
Овин