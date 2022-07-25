Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — фоторепортаж
Пермский край по праву считается одним из самых туристически привлекательных мест России. Кунгурская ледяная пещера, скала Ветлан, озеро Адово, водопад Плакун — лишь малая часть того, что можно увидеть своими глазами, посетив этот регион. Однако вблизи Перми существует ещё одно удивительное место под названием «Хохловка».
Уникальный архитектурно-этнографический музей, расположенный на живописном берегу реки Камы, — именно такое описание ожидает каждого человека, решившего поподробнее узнать об этом объекте.
В действительности же это первый музей деревянного зодчества на Урале, расположенный под открытым небом. На территории площадью 35 гектаров находятся сразу 23 редких памятника конца XVII — начала XX веков. В ходе визита туристы имеют возможность насладиться многочисленными сооружениями и постройками, выполненными в лучших традициях народной строительной и художественной культуры региона.
Впервые музей начал свою работу 17 сентября 1980 года и с того момента продолжает встречать на круглогодичной основе новых посетителей.