Сегодня программа социального контракта, направленная на помощь россиянам с низкими доходами, — одна из наиболее востребованных форм поддержки жителей России. На Ставрополье с начала 2022 года уже заключено более двух тысяч контрактов. И такая поддержка государства, говорят заявители, даёт людям шанс найти призвание и самореализоваться. В гостях у мастера художественной ковки, создающего шедевры из металла, побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Мастерская художественной ковки

Александр Погожев ИА REGNUM Детали декора из металла

Александр Погожев ИА REGNUM Детали декора из металла

В 2001 году мастер по художественной ковки Николай Ермолаев переехал с семьей с Урала на Ставрополье. Поселилась семья на небольшом хуторе Широбоков Изобильненского района. Работу для души глава семьи нашёл благодаря социальному контракту. У него была мечта — работать дома и создавать красивые изделия, которые радовали бы окружающих. Недолго думая, мужчина представил в органы социальной защиты бизнес-план, который получил одобрение членов комиссии. На полученные от государства средства кузнец купил станок, материалы, подготовил информационные стенды, которые разместил на металлобазах в качестве столов заказов.

«Моё ремесло с кузницей связано, но это немного другое. Кузнец — это горн, горячая ковка. Здесь все более усовершенствованно. Я работаю с облегченной профильной трубой. Для неё у меня созданы станки, на которых я могу творить художественные изделия», — говорит мастер по художественной ковке Николай Ермолаев.

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Примечательно, что до занятия художественной ковкой Николай трудился строителем, возводил храмы. И на хуторе Широбоков он продолжил начатое дело, приняв активное участие в строительстве небольшой церкви имени Николая Чудотворца. Храм расположен по соседству с домом Николая.

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев, мастер по художественной ковке

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев, мастер по художественной ковке

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Свеча в церкви

Ковкой мастер занимается год, до этого в течение трёх лет работал на ручных станках, которые брал у друга. По мнению Николая, в работе с таким станком надо прикладывать много усилий, а результат получается не всегда удовлетворительный.

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление изделия

Постепенно мужчина нарабатывал опыт, часть станков изготовил самостоятельно. Сегодня в мастерской он создаёт шедевры из металла — разнообразные элементы ковки, которые могут украсить ограду, забор, ворота, оконную решетку.

«Сейчас всё преображается. Раньше, когда мы переехали сюда жить, мы увидели заваленные заборы. Затем кто-то сделал себе красивый забор, тут же и сосед захотел себе ничуть не хуже. Даже старые заборы люди стали украшать элементами, которые изготавливаются в мастерской. Вот и в храме приятно украсить изделиями стены. Это одухотворяет», — говорит Николай Ермолаев.

Александр Погожев ИА REGNUM Сварка деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Сварка деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Сварка деталей

Хуторянин признаётся, что влюблён в свою работу. И желает каждому найти дело по душе. Тогда и результат не заставит себя долго ждать.