Пятый, юбилейный бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 81-й годовщине Смоленского сражения, завершился 13 июля в деревне Петрищево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бронепробег прошел с 8 по 13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва. Участники провели более 40 часов в дороге, проехав 1300 км по городам России.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» на старте в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» на старте в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» на старте в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в деревню Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна въезжает в деревню Петрищево

Для участия в бронепробеге были приглашены члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они привезли с собой реликвии Брестской земли, которые передавали представителям музеев городов-героев.

Василий Иванов ИА REGNUM Музейный комплекс «Зоя»

Василий Иванов ИА REGNUM Музейный комплекс «Зоя»

Василий Иванов ИА REGNUM Музейный комплекс «Зоя»

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возле мемориала Зои Космодемьянской в деревне Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

В состав колонны вошла отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили: ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечивали военнослужащие Военной автомобильной инспекции Росгвардии.

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии

Василий Иванов ИА REGNUM Капсула с землей из Брестской крепости

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям музейного комплекса «Зоя»

Василий Иванов ИА REGNUM Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возле мемориала Зои Космодемьянской в деревне Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров

«Бронепробег — серьезное испытание для техники столь почтенного возраста, и все неполадки, которые случались с машинами, нам удавалось оперативно устранить прямо в пути. Скорость быстрого ремонта достигается благодаря конструкторским решениям советских разработчиков», — подчеркивает организатор бронепробега, президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятный обелиск на месте казни Зои Космодемьянской

На последней остановке в деревне Петрищево в музее Зои Космодемьянской Алексей Мигалин передал представителями Республики Беларусь капсулу с землей, собранной в городах, которые участники акции посетили в рамках первого бронепробега «Дорога Мужества». Также акцию посетили ветеран ГАИ Валентин Раков и первый заместитель главы администрации Рузского городского округа Юрий Пеняев.

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин награждает грамотой первого заместителя главы администрации Рузского округа Юрия Пеняева

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Рузского муниципалитета

Василий Иванов ИА REGNUM Ветеран столичного ГАИ Валентин Раков

Василий Иванов ИА REGNUM Народная артистка России Валентина Мамонова

В населённых пунктах — городах-героях и городах воинской славы — участники бронепробега приняли участие в возложении цветов к мемориалам павших советских воинов. Для местного населения реставраторы провели презентацию бронемашин с рассказом о военных действиях, в которых участвовала техника.

«Водители очень устают, ведь большую часть суток они проводят за рулем. Однако при виде улыбок местных жителей усталость как рукой снимает. Их радушный прием оправдывает цели бронепробега, и мы это очень ценим», — добавляет Алексей Мигалин.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возле мемориала Зои Космодемьянской в деревне Петрищево

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» направляются к месту казни Зои Космодемьянской

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Зои Космодемьянской

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Зои Космодемьянской

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Зои Космодемьянской

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Зои Космодемьянской

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Зои Космодемьянской