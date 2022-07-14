«Дорога Мужества» длиною 1300 км: победный бронепробег завершил свой путь
Пятый, юбилейный бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 81-й годовщине Смоленского сражения, завершился 13 июля в деревне Петрищево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бронепробег прошел с 8 по 13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва. Участники провели более 40 часов в дороге, проехав 1300 км по городам России.
Для участия в бронепробеге были приглашены члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они привезли с собой реликвии Брестской земли, которые передавали представителям музеев городов-героев.
В состав колонны вошла отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили: ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечивали военнослужащие Военной автомобильной инспекции Росгвардии.
«Бронепробег — серьезное испытание для техники столь почтенного возраста, и все неполадки, которые случались с машинами, нам удавалось оперативно устранить прямо в пути. Скорость быстрого ремонта достигается благодаря конструкторским решениям советских разработчиков», — подчеркивает организатор бронепробега, президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.
На последней остановке в деревне Петрищево в музее Зои Космодемьянской Алексей Мигалин передал представителями Республики Беларусь капсулу с землей, собранной в городах, которые участники акции посетили в рамках первого бронепробега «Дорога Мужества». Также акцию посетили ветеран ГАИ Валентин Раков и первый заместитель главы администрации Рузского городского округа Юрий Пеняев.
В населённых пунктах — городах-героях и городах воинской славы — участники бронепробега приняли участие в возложении цветов к мемориалам павших советских воинов. Для местного населения реставраторы провели презентацию бронемашин с рассказом о военных действиях, в которых участвовала техника.
«Водители очень устают, ведь большую часть суток они проводят за рулем. Однако при виде улыбок местных жителей усталость как рукой снимает. Их радушный прием оправдывает цели бронепробега, и мы это очень ценим», — добавляет Алексей Мигалин.