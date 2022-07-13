Волгоградский планетарий — особенное место, воплощающее архитектурное достояние города. Он был сконструирован народным архитектором СССР Василием Николаевичем Симбирцевым и архитектором Михаилом Александровичем Хомутовым и открыт в сентябре 1954 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Волгоградский планетарий

Василий Иванов ИА REGNUM Волгоградский планетарий

Василий Иванов ИА REGNUM Последняя работа знаменитой Веры Мухиной, скульптурная группа «Мир» на куполе Волгоградского планетария

Примечательной деталью фасада здания можно считать последнюю работу Веры Мухиной — скульптурную группу «Мир». Продолжая тему истории волгоградского планетария, вернемся к факту его создания: планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина.

Василий Иванов ИА REGNUM Работа немецкого скульптора Крюгера

Василий Иванов ИА REGNUM Работа немецкого скульптора Крюгера

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в Волгоградский планетарий

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в Волгоградский планетарий

В фойе, напротив входа, находится большой мозаичный портрет И. В. Сталина, работы В. Н Аркелова, выполненный из перламутра, яшмы и малахита, а также из драгоценных камней — уральских самоцветов, скрытый в период правления Н. Хрущева и восстановленный в 1990-х.

Василий Иванов ИА REGNUM Мозаика с изображением Иосифа Сталина, собранная из драгоценных материалов в технике флорентийской мозаики

Согласно официальной информации, сами немецкие рабочие в качестве своего главного требования отметили, чтобы дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде, определившем судьбы Великой Отечественной войны.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный зал Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Форма летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Малышева

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст Юрия Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Волгоградский планетарий

Василий Иванов ИА REGNUM Уникальные витражи Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Уникальные витражи Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Уникальные витражи Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Двери с созвездиями

Василий Иванов ИА REGNUM Главный зал Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Ольга Веляева, начальник научно-методического отдела Волгоградского планетария

Здание расположено в конце улицы Мира, первой улицы, что была восстановлена после боевых действий в Сталинграде. Звездный зал, оборудованный куполообразным экраном из ГДР, вмещает 450 зрителей. Там же располагается 26-метровая башня обсерватории, где установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор. С его помощью посетители могут увидеть Солнце и пятна на нём, точное изображение Луны с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и космические туманности.

Василий Иванов ИА REGNUM Обсерватория Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Солнечные часы

Василий Иванов ИА REGNUM Подъем в обсерваторию

Василий Иванов ИА REGNUM Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss

Василий Иванов ИА REGNUM Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss

Василий Иванов ИА REGNUM Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss

Василий Иванов ИА REGNUM Обсерватория Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Обсерватория Волгоградского планетария

Василий Иванов ИА REGNUM Обсерватория Волгоградского планетария