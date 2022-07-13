Прогулка по Волгограду: планетарий — фоторепортаж
Волгоградский планетарий — особенное место, воплощающее архитектурное достояние города. Он был сконструирован народным архитектором СССР Василием Николаевичем Симбирцевым и архитектором Михаилом Александровичем Хомутовым и открыт в сентябре 1954 года.
Примечательной деталью фасада здания можно считать последнюю работу Веры Мухиной — скульптурную группу «Мир». Продолжая тему истории волгоградского планетария, вернемся к факту его создания: планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина.
В фойе, напротив входа, находится большой мозаичный портрет И. В. Сталина, работы В. Н Аркелова, выполненный из перламутра, яшмы и малахита, а также из драгоценных камней — уральских самоцветов, скрытый в период правления Н. Хрущева и восстановленный в 1990-х.
Согласно официальной информации, сами немецкие рабочие в качестве своего главного требования отметили, чтобы дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде, определившем судьбы Великой Отечественной войны.
Здание расположено в конце улицы Мира, первой улицы, что была восстановлена после боевых действий в Сталинграде. Звездный зал, оборудованный куполообразным экраном из ГДР, вмещает 450 зрителей. Там же располагается 26-метровая башня обсерватории, где установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор. С его помощью посетители могут увидеть Солнце и пятна на нём, точное изображение Луны с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и космические туманности.