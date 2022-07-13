Волгоградский планетарий — особенное место, воплощающее архитектурное достояние города. Он был сконструирован народным архитектором СССР Василием Николаевичем Симбирцевым и архитектором Михаилом Александровичем Хомутовым и открыт в сентябре 1954 года.

Василий Иванов ИА REGNUM
Волгоградский планетарий
Василий Иванов ИА REGNUM
Волгоградский планетарий
Василий Иванов ИА REGNUM
Последняя работа знаменитой Веры Мухиной, скульптурная группа «Мир» на куполе Волгоградского планетария

Примечательной деталью фасада здания можно считать последнюю работу Веры Мухиной — скульптурную группу «Мир». Продолжая тему истории волгоградского планетария, вернемся к факту его создания: планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Работа немецкого скульптора Крюгера
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа немецкого скульптора Крюгера
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход в Волгоградский планетарий
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход в Волгоградский планетарий

В фойе, напротив входа, находится большой мозаичный портрет И. В. Сталина, работы В. Н Аркелова, выполненный из перламутра, яшмы и малахита, а также из драгоценных камней — уральских самоцветов, скрытый в период правления Н. Хрущева и восстановленный в 1990-х.

Василий Иванов ИА REGNUM
Мозаика с изображением Иосифа Сталина, собранная из драгоценных материалов в технике флорентийской мозаики

Согласно официальной информации, сами немецкие рабочие в качестве своего главного требования отметили, чтобы дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде, определившем судьбы Великой Отечественной войны.

Василий Иванов ИА REGNUM
Главный зал Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Форма летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Малышева
Василий Иванов ИА REGNUM
Бюст Юрия Гагарина
Василий Иванов ИА REGNUM
Волгоградский планетарий
Василий Иванов ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Уникальные витражи Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Двери с созвездиями
Василий Иванов ИА REGNUM
Главный зал Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Ольга Веляева, начальник научно-методического отдела Волгоградского планетария

Здание расположено в конце улицы Мира, первой улицы, что была восстановлена после боевых действий в Сталинграде. Звездный зал, оборудованный куполообразным экраном из ГДР, вмещает 450 зрителей. Там же располагается 26-метровая башня обсерватории, где установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор. С его помощью посетители могут увидеть Солнце и пятна на нём, точное изображение Луны с ее кратерами и горами, планеты Солнечной системы, звездные скопления и космические туманности.

Василий Иванов ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Солнечные часы
Василий Иванов ИА REGNUM
Подъем в обсерваторию
Василий Иванов ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов ИА REGNUM
Немецкий телескоп с оптикой от Carl Zeiss
Василий Иванов ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
Обсерватория Волгоградского планетария
Василий Иванов ИА REGNUM
На территории Волгоградского планетария