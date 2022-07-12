Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Брянск 11 июля и возложили цветы к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега «Дорога Мужества» на заправке по пути в Брянск

Василий Иванов ИА REGNUM

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке

Василий Иванов ИА REGNUM На заправке

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонт на заправке

Василий Иванов ИА REGNUM По машинам!

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в Брянск

Василий Иванов ИА REGNUM Участники бронепробега проехали под проливным дождем более четырех часов

Василий Иванов ИА REGNUM В пути

Василий Иванов ИА REGNUM Походная трапеза на пути в Брянск

Василий Иванов ИА REGNUM Капли дождя просачиваются сквозь тентовое покрытие

Василий Иванов ИА REGNUM На пути в Брянск

На мероприятии выступили члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости участникам бронепробега из Казахстана в знак дружбы союзных государств.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске

Василий Иванов ИА REGNUM Построенная колонна перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Построенная колонна перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»

Василий Иванов ИА REGNUM Подкачка колеса

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом торжественной церемонии

Также капсула была вручена директору Государственного краеведческого музея Брянской области Ирине Кулешовой и Алексею Мигалину, руководителю Военно-технического общества. Торжественную церемонию возложения цветов у Брянского мемориала посетил директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов. Он поблагодарил всех участников бронепробега за их цельность и мужественное преодоление преград на своем пути.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске

Василий Иванов ИА REGNUM Отряд казачьего спецназа Юнармии на торжественной церемонии возложения цветов в Брянске

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин

Василий Иванов ИА REGNUM Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов

Василий Иванов ИА REGNUM Директор Государственного краеведческого музея Брянской области Ирина Кулешова

Василий Иванов ИА REGNUM Член Военно-технического общества Азиз-Алибек Хамидов

Василий Иванов ИА REGNUM Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов

В своей речи президент Военно-технического общества Алексей Мигалин подчеркнул, что подобного рода мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости у молодежи.

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Брянского муниципалитета

Василий Иванов ИА REGNUM Делегация из Белоруссии вручает реликвии президенту Военно-технического общества Алексею Мигалину

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Мигалин и Виталий Свинцов наклеивают звезду на пункт назначения Брянск

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске