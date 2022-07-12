Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Брянск 11 июля и возложили цветы к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега «Дорога Мужества» на заправке по пути в Брянск
Василий Иванов ИА REGNUM
Василий Иванов ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов ИА REGNUM
На заправке
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонт на заправке
Василий Иванов ИА REGNUM
По машинам!
Василий Иванов ИА REGNUM
На пути в Брянск
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники бронепробега проехали под проливным дождем более четырех часов
Василий Иванов ИА REGNUM
В пути
Василий Иванов ИА REGNUM
Походная трапеза на пути в Брянск
Василий Иванов ИА REGNUM
Капли дождя просачиваются сквозь тентовое покрытие
Василий Иванов ИА REGNUM
На пути в Брянск

На мероприятии выступили члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости участникам бронепробега из Казахстана в знак дружбы союзных государств.

Василий Иванов ИА REGNUM
Памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Василий Иванов ИА REGNUM
Подкачка колеса
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом торжественной церемонии

Также капсула была вручена директору Государственного краеведческого музея Брянской области Ирине Кулешовой и Алексею Мигалину, руководителю Военно-технического общества. Торжественную церемонию возложения цветов у Брянского мемориала посетил директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов. Он поблагодарил всех участников бронепробега за их цельность и мужественное преодоление преград на своем пути.

Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Отряд казачьего спецназа Юнармии на торжественной церемонии возложения цветов в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Василий Иванов ИА REGNUM
Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов
Василий Иванов ИА REGNUM
Директор Государственного краеведческого музея Брянской области Ирина Кулешова
Василий Иванов ИА REGNUM
Член Военно-технического общества Азиз-Алибек Хамидов
Василий Иванов ИА REGNUM
Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов

В своей речи президент Военно-технического общества Алексей Мигалин подчеркнул, что подобного рода мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости у молодежи.

Василий Иванов ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Брянского муниципалитета
Василий Иванов ИА REGNUM
Делегация из Белоруссии вручает реликвии президенту Военно-технического общества Алексею Мигалину
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Мигалин и Виталий Свинцов наклеивают звезду на пункт назначения Брянск
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске