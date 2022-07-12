Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-техническим обществом, посетили Брянск 11 июля и возложили цветы к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники бронепробега «Дорога Мужества» на заправке по пути в Брянск
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Походная трапеза на пути в Брянск
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На мероприятии выступили члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они передали капсулу со священной землей из Брестской крепости участникам бронепробега из Казахстана в знак дружбы союзных государств.
Памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Построенная колонна перед началом торжественной церемонии
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Жители Брянска пришли на выставку техники бронепробега «Дорога Мужества»
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Перед началом торжественной церемонии
Также капсула была вручена директору Государственного краеведческого музея Брянской области Ирине Кулешовой и Алексею Мигалину, руководителю Военно-технического общества. Торжественную церемонию возложения цветов у Брянского мемориала посетил директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов. Он поблагодарил всех участников бронепробега за их цельность и мужественное преодоление преград на своем пути.
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Отряд казачьего спецназа Юнармии на торжественной церемонии возложения цветов в Брянске
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин
Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов
Директор Государственного краеведческого музея Брянской области Ирина Кулешова
Член Военно-технического общества Азиз-Алибек Хамидов
Член Союза журналистов Казахстана Рафаэль Мухамеджанов
В своей речи президент Военно-технического общества Алексей Мигалин подчеркнул, что подобного рода мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости у молодежи.
Делегация из Белоруссии вручает реликвии представителям Брянского муниципалитета
Делегация из Белоруссии вручает реликвии президенту Военно-технического общества Алексею Мигалину
Алексей Мигалин и Виталий Свинцов наклеивают звезду на пункт назначения Брянск
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам на площади Партизан в Брянске