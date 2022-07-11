В России с 2019 года действует новая форма господдержки АПК — гранты «Агростартап». Они помогают начинающим труженикам села сделать первые шаги и организовать фермерское хозяйство. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять участие в конкурсе и представить свой бизнес-план по развитию фермы. Положительное решение конкурсной комиссии в 2019 году получили ставропольцы Александр и Ксения Фроловы, принявшие участие в грантовом мероприятии «Агростартап» по направлению выращивания ягоды. В гостях у супругов побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ряды с кустами малины

Александр Погожев ИА REGNUM Ксения Фролова собирает урожай голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Спелая голубика

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края предоставило начинающим фермерам Фроловым грант в размере 3 млн рублей. На эти средства были приобретены сельскохозяйственная техника, саженцы голубики, столбы для формировки шпалер и затенения, капельная лента.

«Без этой суммы реализовать проект было бы невозможно. Общая площадь, на которой посажены все культуры, составляет четыре гектара. Мы планируем расшириться до 15 гектаров, однако всё будет зависеть от системы орошения», — отмечает глава семьи Александр Фролов.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Фролов

Александр Погожев ИА REGNUM Саженцы голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Капельный полив

Семья выращивает канадскую селекцию и польские сорта голубики, для которой необходимо адаптировать почву. На Ставрополье преобладает слабощелочной чернозём, поэтому ягоды выращивает в торфе, опилках и подсыпают почву с кислой средой. Занятие хлопотное, но достаточно прибыльное.

Александр Погожев ИА REGNUM Ряды голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Созревание голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая голубики

В этом году семья планирует собрать богатый урожай — по четыре тонны малины и ежевики, три тонны голубики. В 2021 году, в первый год плодоношения, урожай составил 800 кг. Последующие годы урожайность, говорят аграрии, будет только расти. Один куст вполне может давать до 5 кг ягоды.

Александр Погожев ИА REGNUM Гроздья малины

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая малины

Александр Погожев ИА REGNUM Ряды голубики

Александр Погожев ИА REGNUM Ежевика

Александр Погожев ИА REGNUM Ежевика

Александр Погожев ИА REGNUM Малина и ежевика

Александр Погожев ИА REGNUM Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых

Урожай реализуется только в Невинномысске и Ставрополе, а также в селах Кочубеевское, Ивановское, Казьминское. Рекламой продукции в социальных сетях занимается супруга. Средняя цена за один килограмм голубики — тысяча рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Ксения Фролова с детьми

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая ягод

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая ягод

Александр Погожев ИА REGNUM Голубика

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая ягод

Вместе с ягодами в 2015 году Александр с супругой заложили грушевый, яблоневый и черешневый сады, которые ежегодно дают хороший урожай.

Александр Погожев ИА REGNUM Грушевый сад

Александр Погожев ИА REGNUM Абрикос

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоня

Александр Погожев ИА REGNUM Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых

Всего в Ставропольском крае за три года общий объем финансирования по гранту «Агростартап» составил 176 млн рублей, в том числе из краевого бюджета — 1,8 млн рублей. Получателями гранта стали 60 хозяйств, в том числе в 2021 году (38,7 млн рублей) — 13 хозяйств. Срок для освоения средств гранта составляет 18 месяцев, а общий срок участия в проекте — пять лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Фроловых

В 2022 году на участие в конкурсе от потенциальных получателей гранта «Агростартап» поступило 52 заявки. Из них одобрение получили 13 заявок (12 бизнес-планов по производству молочной продукции и один бизнес-план, предусматривающий овощеводство) на общую сумму 37 млн рублей.