В России с 2019 года действует новая форма господдержки АПК — гранты «Агростартап». Они помогают начинающим труженикам села сделать первые шаги и организовать фермерское хозяйство. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо принять участие в конкурсе и представить свой бизнес-план по развитию фермы. Положительное решение конкурсной комиссии в 2019 году получили ставропольцы Александр и Ксения Фроловы, принявшие участие в грантовом мероприятии «Агростартап» по направлению выращивания ягоды. В гостях у супругов побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ряды с кустами малины
Александр Погожев ИА REGNUM
Ксения Фролова собирает урожай голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Спелая голубика

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края предоставило начинающим фермерам Фроловым грант в размере 3 млн рублей. На эти средства были приобретены сельскохозяйственная техника, саженцы голубики, столбы для формировки шпалер и затенения, капельная лента.

«Без этой суммы реализовать проект было бы невозможно. Общая площадь, на которой посажены все культуры, составляет четыре гектара. Мы планируем расшириться до 15 гектаров, однако всё будет зависеть от системы орошения», — отмечает глава семьи Александр Фролов.

Александр Погожев ИА REGNUM
Александр Фролов
Александр Погожев ИА REGNUM
Саженцы голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Капельный полив

Семья выращивает канадскую селекцию и польские сорта голубики, для которой необходимо адаптировать почву. На Ставрополье преобладает слабощелочной чернозём, поэтому ягоды выращивает в торфе, опилках и подсыпают почву с кислой средой. Занятие хлопотное, но достаточно прибыльное.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ряды голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Созревание голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая голубики

В этом году семья планирует собрать богатый урожай — по четыре тонны малины и ежевики, три тонны голубики. В 2021 году, в первый год плодоношения, урожай составил 800 кг. Последующие годы урожайность, говорят аграрии, будет только расти. Один куст вполне может давать до 5 кг ягоды.

Александр Погожев ИА REGNUM
Гроздья малины
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая малины
Александр Погожев ИА REGNUM
Ряды голубики
Александр Погожев ИА REGNUM
Ежевика
Александр Погожев ИА REGNUM
Ежевика
Александр Погожев ИА REGNUM
Малина и ежевика
Александр Погожев ИА REGNUM
Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых

Урожай реализуется только в Невинномысске и Ставрополе, а также в селах Кочубеевское, Ивановское, Казьминское. Рекламой продукции в социальных сетях занимается супруга. Средняя цена за один килограмм голубики — тысяча рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ксения Фролова с детьми
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая ягод
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая ягод
Александр Погожев ИА REGNUM
Голубика
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая ягод

Вместе с ягодами в 2015 году Александр с супругой заложили грушевый, яблоневый и черешневый сады, которые ежегодно дают хороший урожай.

Александр Погожев ИА REGNUM
Грушевый сад
Александр Погожев ИА REGNUM
Абрикос
Александр Погожев ИА REGNUM
Яблоня
Александр Погожев ИА REGNUM
Фрукты и ягоды, выращенные на земле семьи Фроловых

Всего в Ставропольском крае за три года общий объем финансирования по гранту «Агростартап» составил 176 млн рублей, в том числе из краевого бюджета — 1,8 млн рублей. Получателями гранта стали 60 хозяйств, в том числе в 2021 году (38,7 млн рублей) — 13 хозяйств. Срок для освоения средств гранта составляет 18 месяцев, а общий срок участия в проекте — пять лет.

Александр Погожев ИА REGNUM
Семья Фроловых

В 2022 году на участие в конкурсе от потенциальных получателей гранта «Агростартап» поступило 52 заявки. Из них одобрение получили 13 заявок (12 бизнес-планов по производству молочной продукции и один бизнес-план, предусматривающий овощеводство) на общую сумму 37 млн рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM
Поле с соломой