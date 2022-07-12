Старинный русский город Плёс расположился на правом берегу Волги между Костромой и Кинешмой. Плёс считается одним из самых маленьких городов России — его площадь составляет всего 3 кв. км. Несмотря на это, у города богатая история, а неповторимый уникальный ансамбль Плёса привлекает и очаровывает туристов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скульптура «Дачница»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плёсские дома с резными наличниками на окнах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сувениры в городе Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Причал на Волге. Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волга. Плёс

Численность населения Плёса составляет около 1700 человек. Промышленных предприятий в городе нет. Первое упоминание о Плёсе найдено в Новгородской летописи за 1141 год. Археологические раскопки подтвердили существование крепости XII века на мысовой части Соборной горы. Историки ссылаются на летописи, рассказывая, что город был сожжен во время ордынского нашествия на Русь зимой 1237–38 годов. Существует упоминание о городе Плёс в «Списке городов русских» в 1380 году. В городе возвели новую крепость. Он входил в объединение удельных княжеств под эгидой единого Московского княжества. В 1778 году Плёс получил статус уездного города и свой герб. Город был третьим центром по производству льняного полотна после Костромы и Нерехты. В нем располагались три полотняные мануфактуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Калашная улица. Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Торговые ряды
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс. Трактир
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин «Старинные находки»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уличная торговля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плёс. Рыбный угол.

Купеческий Плёс расцветает к 50-м годам XIX века в основном за счет торговли лесом, хлебом и хлопчато-бумажными тканями. Купцы строят каменные дома, формируя архитектурный облик города, учитывая особенности рельефа берега реки Волги. Строятся плёсские каменные храмы. Самый старый из них на Соборной горе — собор Успения Пресвятой Богородицы (1699), при въезде в город стоит комплекс из двух храмов: во имя Живоначальной и Животворящей Троицы (1808) и зимний Введенский храм (1828), на небольшом холме на центральной площади города — храм Воскресения Господня (1817) и другие храмы. До сих пор храмы являются архитектурными доминантами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дом с мезонином
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс

Большие дворянские усадьбы и купеческие дома сдаются под дачи. В этом городе жил и творил великий русский художник Исаак Левитан. В 1912 году вблизи Плёса построил дачу знаменитый певец Фёдор Васильевич Шаляпин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник художнику Исааку Левитану
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мемориальный Дом-музей Исаака Ильича Левитана в городе Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник Федору Шаляпину
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Берег Волги. Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волга

С 1960-х годов город входит в туристический маршрут Золотое кольцо России. С 22 октября 1982 года Плёс стал музеем-заповедником. В современном городе есть санатории, музеи, памятники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дом в стиле модерн. Город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Администрация Плёсского городского поселения
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Набережная в городе Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Отдых на берегу Волги
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кувшинки на реке Волге
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плёсские ведомости
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волга

Исторический облик уникального города стараются сохранить. Так, при реконструкции и строительстве зданий ориентируются на традиционные образцы плёсских домов, которые построены из дерева и кирпича. Чтобы сохранить обаяние исторического места, местным жителям настоятельно рекомендуют сохранять и восстанавливать оригинальные оконные наличники и воздержаться от выбора сайдинга и пластиковых окон, металлочерепицы, от укладки тротуарной плитки и установки металлических заборов из профнастила и сетки-рабицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старинный русский город Плёс
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Река Волга
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Закат на Волге
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Закат на реке Волге в городе Плёс