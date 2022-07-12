Старинный русский город Плёс расположился на правом берегу Волги между Костромой и Кинешмой. Плёс считается одним из самых маленьких городов России — его площадь составляет всего 3 кв. км. Несмотря на это, у города богатая история, а неповторимый уникальный ансамбль Плёса привлекает и очаровывает туристов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Дачница»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плёсские дома с резными наличниками на окнах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набережная в городе Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набережная в городе Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сувениры в городе Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Причал на Волге. Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга. Плёс

Численность населения Плёса составляет около 1700 человек. Промышленных предприятий в городе нет. Первое упоминание о Плёсе найдено в Новгородской летописи за 1141 год. Археологические раскопки подтвердили существование крепости XII века на мысовой части Соборной горы. Историки ссылаются на летописи, рассказывая, что город был сожжен во время ордынского нашествия на Русь зимой 1237–38 годов. Существует упоминание о городе Плёс в «Списке городов русских» в 1380 году. В городе возвели новую крепость. Он входил в объединение удельных княжеств под эгидой единого Московского княжества. В 1778 году Плёс получил статус уездного города и свой герб. Город был третьим центром по производству льняного полотна после Костромы и Нерехты. В нем располагались три полотняные мануфактуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Калашная улица. Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговые ряды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс. Трактир

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Старинные находки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уличная торговля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плёс. Рыбный угол.

Купеческий Плёс расцветает к 50-м годам XIX века в основном за счет торговли лесом, хлебом и хлопчато-бумажными тканями. Купцы строят каменные дома, формируя архитектурный облик города, учитывая особенности рельефа берега реки Волги. Строятся плёсские каменные храмы. Самый старый из них на Соборной горе — собор Успения Пресвятой Богородицы (1699), при въезде в город стоит комплекс из двух храмов: во имя Живоначальной и Животворящей Троицы (1808) и зимний Введенский храм (1828), на небольшом холме на центральной площади города — храм Воскресения Господня (1817) и другие храмы. До сих пор храмы являются архитектурными доминантами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом с мезонином

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Большие дворянские усадьбы и купеческие дома сдаются под дачи. В этом городе жил и творил великий русский художник Исаак Левитан. В 1912 году вблизи Плёса построил дачу знаменитый певец Фёдор Васильевич Шаляпин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник художнику Исааку Левитану

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориальный Дом-музей Исаака Ильича Левитана в городе Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Федору Шаляпину

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Берег Волги. Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга

С 1960-х годов город входит в туристический маршрут Золотое кольцо России. С 22 октября 1982 года Плёс стал музеем-заповедником. В современном городе есть санатории, музеи, памятники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом в стиле модерн. Город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Администрация Плёсского городского поселения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набережная в городе Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдых на берегу Волги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кувшинки на реке Волге

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плёсские ведомости

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга

Исторический облик уникального города стараются сохранить. Так, при реконструкции и строительстве зданий ориентируются на традиционные образцы плёсских домов, которые построены из дерева и кирпича. Чтобы сохранить обаяние исторического места, местным жителям настоятельно рекомендуют сохранять и восстанавливать оригинальные оконные наличники и воздержаться от выбора сайдинга и пластиковых окон, металлочерепицы, от укладки тротуарной плитки и установки металлических заборов из профнастила и сетки-рабицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старинный русский город Плёс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река Волга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закат на Волге