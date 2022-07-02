Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции России на Украине. В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой. Товары первой необходимости собрали в Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарная помощь от донских казаков

В Донбасс донские казаки отправили питьевую бутилированную воду, мясные и рыбные консервы, мёд, крупы. Груз для казаков 6-го казачьего полка имени Платова Народной милиции ЛНР был сформирован при непосредственном участии казаков городского казачьего общества «Батайское» Ростовского округа и Аксайского юрта совместно с правительством Ростовской области. Сопровождает машину атаман городского казачьего общества «Батайское» Ростовского казачьего округа — доброволец Иван Рысев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки продолжают собирать помощь для Донбасса

Екатерина Булатова ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой

«Это огромная помощь тем, кто находится на боевых рубежах в районе проведения специальной военной операции России на Украине. Это порядка 800 казаков. Бойцы помогают и жителям освобождённых территорий», — отметил атаман ГКО «Батайское».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки отправили ещё 5 тонн гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи продолжается

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи продолжается

Екатерина Булатова ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь донские казаки отправляют уже не в первый раз. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, за последние полтора месяца участникам специальной военной операции передано около 50 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Это уже пятая отправка гуманитарного груза, собранного донским правительством и казаками.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пятая по счёту партия гуманитарной помощи, собранной донскими казаками

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки отправили бойцам ещё 5 тонн гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Питьевая вода необходима бойцам на боевых рубежах

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки отправили в Донбасс около 50 тонн гуманитарных грузов

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарный груз будет сопровождать атаман ГКО «Батайское» Иван Рысев

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи продолжается

Ранее казакам-добровольцам, защищающим Отечество, были переданы необходимые вещи, медикаменты. Особую благодарность участники СВО выразили детям, которые приняли участие в акции «Письмо солдату». Иван Рысев передал от ребят пожелания скорейшей победы над поднявшим голову украинским фашизмом. Письма юных батайчан не остались без ответа и вернулись им со словами благодарности от добровольцев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарный груз будет сопровождать атаман ГКО «Батайское» Иван Рысев

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи продолжается

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки активно подключились к сбору гуманитарной помощи

Исполняющий обязанности атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков отметил, что казаки всегда готовы протянуть руку помощи братскому народу и сбор гуманитарной помощи будет продолжен.