В Москве прощаются с Юрием Шатуновым — фото
26 июня 2022
В Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Прощание с артистом началось в 10:00. Сотни поклонников с портретами любимого исполнителя и белыми розами приехали проводить музыканта в последний путь. Гроб с телом Шатунова установлен в центре зала, украшенном также белыми розами. На выходе раздают открытки с автографом.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Портрет с автографом Шатунова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выходе раздают портреты с автографом Шатунова
Церемония прощания продлится до 15:00, после чего Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня от острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет.