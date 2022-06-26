В Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Прощание с артистом началось в 10:00. Сотни поклонников с портретами любимого исполнителя и белыми розами приехали проводить музыканта в последний путь. Гроб с телом Шатунова установлен в центре зала, украшенном также белыми розами. На выходе раздают открытки с автографом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет с автографом Шатунова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выходе раздают портреты с автографом Шатунова

Церемония прощания продлится до 15:00, после чего Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня от острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет.