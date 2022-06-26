25 июня 2022 года в Ставрополе состоялся краевой бал выпускников «Ветер перемен». Новоиспеченные абитуриенты приехали на праздничное мероприятие со всех округов края.

Александр Погожев ИА REGNUM Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади

На мероприятии для выпускников работали арт-площадки, фотозоны, интерактивные площадки крупных ставропольских университетов СГАУ, СГМУ, СКФУ, СГПИ, а также регионального отделения «Российского союза молодежи» и партнеров мероприятия. Выпускники символично прошли по звездной красной дорожке на площади Ленина, где их встречали глава региона и мэр Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники-2022

Александр Погожев ИА REGNUM Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади

Александр Погожев ИА REGNUM Глава Ставрополя Иван Ульянченко встречает выпускников

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров фотографируется с волонтерами

«Я хочу пожелать выпускникам Ставропольского края большой удачи, счастья. Добивайтесь того, что вам необходимо. Я вас поздравляю!» — обратился со сцены к выпускникам глава региона Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке

Александр Погожев ИА REGNUM PHO 8269

В течение всего мероприятия ребята оставляли свои автографы и пожелания на «Стене исполнения желаний». До самой полуночи на главной сцене ведущие поздравляли и награждали отличившихся в учебе, спорте и творчестве выпускников 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Стена, где выпускники оставляли подписи и пожелания

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники-2022

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Концерт для выпускников

Несмотря на дождь, который постоянно усиливался, выпускники праздновали, танцевали, веселились, знакомились и ждали рассвета, чтобы начать новый день.

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Ливень во время выпускного бала «Ветер перемен» в Ставрополе

«Наконец, мы оставили позади переживания от экзаменов и начинаем новую жизнь!» — радуются вчерашние школьники.

«Дождь пошел, чтобы смыть нашу усталость!» — смеются ребята.

«Нам ничто не помешает радоваться выпуску!» — говорят выпускники.

«Добби свободен!» — с громким смехом шутят ребята фразой из фильма.

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Работа фуд-корта

Александр Погожев ИА REGNUM Работа фуд-корта

Александр Погожев ИА REGNUM Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе

В полночь после церемонии награждения подростков порадовали праздничный фейерверк и выступление популярных в молодежной среде исполнителей. С наступлением рассвета выпускники погрузились в автобусы и уехали в новую жизнь.

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный фейерверк

Александр Погожев ИА REGNUM Выпускники-2022