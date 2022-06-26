Во встрече второго тура Кубка PARI Премьер футбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Сочи». Встреча прошла на на территории академии «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Игроки ФК «Сочи»перед началом матча
Игрок ФК «Сочи» Викториен Ангбан и игрок ФК «Зенит» Малком
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Вратарь ФК «Сочи» Денис Адамов
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает гол
Игроки ФК «Сочи» радуются забитому голу
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Основное время завершилось со счётом 1:1. На 73-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в составе «Зенита», а на 75-й минуте «Сочи» сравнял счёт ответным голом нападающего Георгия Мелкадзе. Основное время завершилось со счётом 1:1, после чего прошла серия послематчевых пенальти.
Вратарь ФК «Сочи»Денис Адамов
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Игрок ФК «Сочи»Кирилл Заика и игрок ФК «Зенит» Данил Круговой
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»
Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков
Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. В составе петербуржцев 11-метровые удары реализовали Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. У «Сочи» Миладинович пробил мимо ворот, а с ударом Маргасова справился Кержаков.
Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти
Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков отбивает пенальти
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков отбивает пенальти
Кубок PARI Премьер проходит с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. В турнире участвуют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Следующий матч «Зенит» проведет в среду, 29 июня. В третьем туре Кубка PARI Премьер зенитовцы на «ВЭБ Арене» сыграют с ЦСКА.
Игроки ФК «Зенит» подбрасывают вратаря ФК «Зенит» Михаила Кержакова
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Игроки ФК «Зенит» Малком и Вендел