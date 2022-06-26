Во встрече второго тура Кубка PARI Премьер футбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Сочи». Встреча прошла на на территории академии «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Сочи»перед началом матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Викториен Ангбан и игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Сочи» Денис Адамов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает гол

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Сочи» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 73-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в составе «Зенита», а на 75-й минуте «Сочи» сравнял счёт ответным голом нападающего Георгия Мелкадзе. Основное время завершилось со счётом 1:1, после чего прошла серия послематчевых пенальти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Сочи»Денис Адамов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи»Кирилл Заика и игрок ФК «Зенит» Данил Круговой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков

Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. В составе петербуржцев 11-метровые удары реализовали Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. У «Сочи» Миладинович пробил мимо ворот, а с ударом Маргасова справился Кержаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков отбивает пенальти

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков отбивает пенальти

Кубок PARI Премьер проходит с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. В турнире участвуют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Следующий матч «Зенит» проведет в среду, 29 июня. В третьем туре Кубка PARI Премьер зенитовцы на «ВЭБ Арене» сыграют с ЦСКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» подбрасывают вратаря ФК «Зенит» Михаила Кержакова

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков