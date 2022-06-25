Небо над Херсонесом озарили 77 лучей Победы в память героев Великой Отечественной войны. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

24 июня Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе второй раз присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы». В этом году в акции приняли участие более 500 жителей и гостей города-героя, сообщили в отделе развития музея-заповедника.

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Для участников мероприятия на сцене в Портовом районе Херсонеса выступил военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Зрители услышали легендарные песни, посвящённые Великой Отечественной войне, — «Смуглянку», «Вечер на рейде», «Нам нужна одна победа» и другие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Концерт в рамках акции «Лучи Победы»

Завершилась акция запуском в небо над Херсонесом одновременно 77 лучей как символа 77 лет со дня первого Парада Победы в Москве.