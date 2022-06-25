Уход с российского рынка европейских брендов одежды вызывает у отечественных производителей только радость. Швейные мастерские уверены, что вполне смогут обеспечить людей красивыми нарядами, по качеству ничуть не уступающими зарубежным аналогам. Корреспонденты ИА REGNUM ознакомились со швейным производством на Ставрополье.

Обойдемся без Европы!

Некогда небольшое ателье более 20 лет назад в Георгиевске основал Анатолий Бобырев. Вместе со своей семьёй он занимался пошивом выпускных платьев и костюмов. Семейный бизнес расширился, и теперь предприниматель руководит компанией, которая занимается пошивом пуховиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Бобырев, идейный вдохновитель компании

«Я всегда мечтал создавать пуховики. Впервые сел за швейную машинку, когда подвернул ногу и оказался на больничном. И мечта стала делом всей жизни. Вот уже 22 года как мы специализируемся на изготовлении верхней одежды и отличаемся от многих тем, что изготавливаем верхнюю одежду с наполнителем пух-перо. Изготовить изделие мастера могут даже по фотографии», — говорит Анатолий Бобырев.

Александр Погожев ИА REGNUM Эскизы пуховиков

Швейное предприятие сотрудничает с дизайнерами. В одном цехе создаётся идея, в другом — воплощается её замысел, в третьем — ведётся подготовка деталей одежды, набивается пух, в четвертом — собираются пуховики и выставляются в шоу-руме, где гости мастерской могут ознакомиться с ассортиментом товаров.

«Это сердце предприятия, где создаются модели, здесь происходит автоматизированное проектирование одежды с помощью специального программного обеспечения. Мы его приобрели лет 12-13 назад. Я лично обучался с другом и коллегой. Мы первые на юге России сюда его завезли и рекомендовали нашим коллегам», — говорит Анатолий.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Раскроечный стол

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Раскроечный стол

Александр Погожев ИА REGNUM Ткани для пуховиков

В небольшом помещении три человека проектируют одежду, делают раскладку деталей для того, чтобы потом раскраивать изделия.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Автоматизированное проектирование одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Создание макета для раскроя ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по изготовлению отдельных деталей пуховика

«Я выросла в семье швейников, мама и папа учились в Кисловодском училище, там я и родилась. У нас было частное ателье по индивидуальному пошиву, поэтому в среде швейников я выросла. Когда повзрослела, встретила своего мужа. Он оказался тоже швейником, который не просто предприниматель, а сам модельер-конструктор и швейник по образованию. Родители были очень удивлены, потому что мужчину-швейника найти очень сложно. Это просто судьба. Когда мы поженились, создался бренд из трёх наших имён. Это наш хлеб, мы делаем все вместе, нам это интересно и это наше детище», — говорит супруга бизнесмена Лейла Бобырева.

Александр Погожев ИА REGNUM Лейла Бобырева, супруга Анатолия, основателя бренда

Сегодня предприятие выпускает от 1 до 4 тыс. пуховиков в месяц, хотя ещё совсем недавно объём производства не превышал пятисот изделий в месяц. Всё зависит от сложности изделия. Мужские изделия считаются наиболее сложными в производстве. Продукцию заказывают зарубежные клиенты — турецкий бренд. Одежду заказывают и звезды российского телевидения, например, Оксана Федорова. Есть клиенты, которые отвернулись от Италии и Китая, чтобы заключить договоры со ставропольским производителем одежды.

«Мы обладаем теми технологиями, которыми работает Китай, поэтому создаем продукцию такого же качества, а в чем-то даже превосходим. По цене изделия выходят дешевле», — говорит Анатолий Бобырев.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Производство пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Раскрой ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для наполнения пухом деталей пуховика

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по наполнению пухом деталей верхней одежды

На предприятии трудоустроено более 60 человек. Рабочие места открывались по мере расширения производственных мощностей. Примечательно, что это единственное предприятие в Георгиевске, которое с нуля обучает сотрудников и в течение двух месяцев платит ученические.

«На сегодняшний день нас беспокоит только сырьевая составляющая. Все оборудование у нас есть. В основном оно китайское, потому что они лидеры в этом направлении. Европа нам не нужна», — говорит Анатолий.

Александр Погожев ИА REGNUM Стол для раскроя ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по пошиву пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по пошиву пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по пошиву пуховиков

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работники пенсионеры

Семья швейников планирует расширяться. В ближайшее время будет запущена новая линия по производству трикотажа и постельного белья. Задача номер один сегодня — занять нишу на российском рынке и потеснить заграничных производителей, чья продукция заметно подорожала в условиях внешнего санкционного давления. Сырьё закупается в Белоруссии, Казахстане, Пакистане. Новая линия даст более 50 новых рабочих мест.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Возможности для развития

Компания «СофиЛена» не только успешно работает в Георгиевске, но и развивается. В условиях внешнего санкционного давления производство планируется нарастить. А главное — полностью перейти на ткани отечественного производства, которые по качеству лучше заграничного сырья. Сегодня швеи выпускают около 14 тыс. изделий в месяц.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Наладчик на швейном производстве

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на предприятии «СофиЛена»

Татьяна Макаренко в течение шести лет работает швеёй, а недавно стала и демонстратором одежды.

«Знаете, я всю жизнь была полной, всегда в теле. С «СофиЛеной» я познакомилась еще до того, как устроилась сюда работать. Эта одежда подчеркивает мои достоинства и скрывает недостатки. Тут прошел слух, что требуется демонстратор. Сначала сомневалась, потом решила попробовать. Меня утвердили, и я теперь с удовольствием совмещаю приятное с полезным», — говорит она.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна Макаренко, демонстратор одежды «СофиЛена»

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна Макаренко, демонстратор одежды «СофиЛена»

Александр Погожев ИА REGNUM Модный дом «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске, Ставропольский край

Компания представлена в 200 городах России в формате онлайн, в девяти городах Ставрополья и Кубани работают фирменные магазины. Точки реализации планируется увеличить.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Стол для раскроя материала

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Работник швейного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Дизайнер на швейном предприятии

Александр Погожев ИА REGNUM Печать лекал для раскроя

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное предприятие модного дома «СофиЛена» в г. Георгиевске

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для производства

Александр Погожев ИА REGNUM Рулоны ткани с дизайнерским рисунком

Александр Погожев ИА REGNUM Дизайнер на швейном предприятии

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для печати на ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для измерения метража в рулоне ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для измерения метража в рулоне ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Склад модного дома «СофиЛена»

Особое внимание — детям

Швейная фабрика Tsipochka («Цыпочка») была основана в 2012 году в селе Новоалександровское и занимается пошивом детского трикотажа.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на рабочем месте

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция

Александр Погожев ИА REGNUM Материал для шитья

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на рабочем месте

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив детской одежды

«В связи с тем, что турецкие ткани из-за логистики подорожали и поставки затруднены, мы перешли на ткани российских производителей. Некоторые из наших тканей намного лучше турецких», — говорит руководитель предприятия Татьяна Кравченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна Кравченко, директор компании

Продукция с 2015 года реализуется через маркетплейсы по всей России.

Фабрика неоднократно получала предложения о сотрудничестве из Коста-Рики и ряда европейских стран, однако предприятие ориентируется на внутренний рынок и занимается поиском партнёров внутри страны.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на рабочем месте

Александр Погожев ИА REGNUM Скрепление кнопок для одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Скрепление кнопок для одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Раскрой для пошива одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Швейное оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Катушки ниток

Александр Погожев ИА REGNUM Кнопки для одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Наладчик ремонтирует оборудование

Александр Погожев ИА REGNUM Инструменты наладчика

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на рабочем месте

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив детской одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив детской одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив детской одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция