Парад кадетских классов состоялся 24 июня в Симферополе. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к параду

Парад крымских кадетов в этом году приурочен к 77-й годовщине Великой Победы. В нём приняли участие десятки учащихся кадетских классов разных возрастов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

«Ровно 77 лет назад в 1945-м на Красной площади был Парад Победы. Он памятен тем, что славные герои победили фашизм. День Победы всегда будет священным для нашего народа. По всей стране сегодня традиционно проходят патриотические мероприятия», — сказал на мероприятии командир полка КР штаба Народного ополчения народной дружины РК Сергей Димов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад кадетских классов Крыма

Он подчеркнул неразрывную связь времён и поколений, которую символизирует парад кадетов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

После парада кадеты получили возможность увидеть вблизи современную военную технику.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов