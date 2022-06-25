Парад кадетских классов состоялся 24 июня в Симферополе. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к параду
Парад крымских кадетов в этом году приурочен к 77-й годовщине Великой Победы. В нём приняли участие десятки учащихся кадетских классов разных возрастов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
«Ровно 77 лет назад в 1945-м на Красной площади был Парад Победы. Он памятен тем, что славные герои победили фашизм. День Победы всегда будет священным для нашего народа. По всей стране сегодня традиционно проходят патриотические мероприятия», — сказал на мероприятии командир полка КР штаба Народного ополчения народной дружины РК Сергей Димов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Александр Полегенько ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад кадетских классов Крыма
Он подчеркнул неразрывную связь времён и поколений, которую символизирует парад кадетов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тематические зоны для кадетов
После парада кадеты получили возможность увидеть вблизи современную военную технику.