В Минеральных Водах на площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» открыла свою работу IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022».

Александр Погожев ИА REGNUM Выставочный центр «МинводыЭКСПО»

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация участников IV Международной выставки технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

На выставке представлены образцы продукции по уходу за садом, сбору урожая, плодохранению и многое другое. Деловые площадки в первый день работы выставки посетило около 4 тысяч человек. В пленарном заседании приняли участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, представители федеральных органов власти, крупнейших производителей фруктов и посадочного материала, специализированной техники, руководители и сотрудники научных учреждений, финансовых и лизинговых организаций.

С приветственным словом перед участниками и посетителями мероприятия выступил глава края Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и депутат думы Ставропольского края Айдын Ширинов осматривают выставку

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Депутат думы Ставропольского края Айдын Ширинов

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров осматривает выставку

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Мы видим и российский аналог, и тех партнеров, даже из недружественных стран, которые тоже хотят работать на российском рынке и развивать нашу конкуренцию для более эффективного развития нашего производства. Хотел бы, чтобы мы стали одними из лидеров в садоводстве, виноградарстве. Чтоб все это больше и больше насыщалось нашими российскими компаниями. На основе опыта, когда есть люди, заинересованные в развитии, я думаю, мы такими шагами пойдем, что нам никакие санкции не будут страшны», — говорит глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

Александр Погожев ИА REGNUM IV Международная выставка технологий, оборудования и техники для промышленного садоводства и питомниководства «PRO ЯБЛОКО 2022»

На деловых площадках после пленарного заседания участники приступили к обсуждению проблем садоводства, одной из которых является потребность в противоградовой сетке, что открывает новые возможности российским производителям.

Выставка продлится до 25 июня 2022 года.