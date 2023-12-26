Более половины округов в Ставропольском крае приступили к уборке озимого ячменя. В хозяйствах всех категорий уже убрано более 19 тыс. га, это всего 1% уборочной площади.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

«Для своевременного и качественного проведения главной аграрной кампании года на нефтебазах запасено 45 тысяч тонн дизельного топлива и 4,4 тысячи тонн бензина. Не будет проблем и с хранением зерна нового урожая. На Ставрополье общий объем мощностей элеваторов составляет 2,5 млн тонн. Складские емкости сельхозорганизаций позволяют разместить более 7,5 млн тонн», — отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

При средней урожайности 33,5 центнера с гектара валовой намолот в хозяйствах составил более 65 тыс. тонн. Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Кочубеевском и Петровском городских округах.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Аграрное предприятие в Петровском округе включает в себя 22 тысячи га посевных площадей, оно собрано из трех хозяйств, которые занимаются растениеводством и животноводством. Это «Рассвет», ООО им. С. М. Кирова и «Николина балка», которые объединились в 2021 году.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Лупченко, исполнительный директор ООО им. С. М. Кирова, Ставропольский край, Петровский городской округ

«В хозяйстве полторы тысячи гектаров ячменя на сегодняшний день убрано при средней урожайности 55,7 центнера с гектара. Где было сухо — там 50 центнеров. В ООО им. Кирова в среднем 59 ц/га. Уже начали убирать в хозяйстве «Рассвет», там ожидаем 54–55 ц/га. С середины мая не было ни одной капли дождя, поэтому с другими культурами ситуация немного плачевнее», — говорит Андрей Лупченко, исполнительный директор ООО им. С. М. Кирова.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова

Всего в хозяйствах всех категорий Ставропольского края аграриям предстоит провести уборку на площади 2,4 млн га.