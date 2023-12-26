Ставропольские аграрии приступили к уборке озимого ячменя — фоторепортаж
Более половины округов в Ставропольском крае приступили к уборке озимого ячменя. В хозяйствах всех категорий уже убрано более 19 тыс. га, это всего 1% уборочной площади.
«Для своевременного и качественного проведения главной аграрной кампании года на нефтебазах запасено 45 тысяч тонн дизельного топлива и 4,4 тысячи тонн бензина. Не будет проблем и с хранением зерна нового урожая. На Ставрополье общий объем мощностей элеваторов составляет 2,5 млн тонн. Складские емкости сельхозорганизаций позволяют разместить более 7,5 млн тонн», — отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
При средней урожайности 33,5 центнера с гектара валовой намолот в хозяйствах составил более 65 тыс. тонн. Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Кочубеевском и Петровском городских округах.
Аграрное предприятие в Петровском округе включает в себя 22 тысячи га посевных площадей, оно собрано из трех хозяйств, которые занимаются растениеводством и животноводством. Это «Рассвет», ООО им. С. М. Кирова и «Николина балка», которые объединились в 2021 году.
«В хозяйстве полторы тысячи гектаров ячменя на сегодняшний день убрано при средней урожайности 55,7 центнера с гектара. Где было сухо — там 50 центнеров. В ООО им. Кирова в среднем 59 ц/га. Уже начали убирать в хозяйстве «Рассвет», там ожидаем 54–55 ц/га. С середины мая не было ни одной капли дождя, поэтому с другими культурами ситуация немного плачевнее», — говорит Андрей Лупченко, исполнительный директор ООО им. С. М. Кирова.
Всего в хозяйствах всех категорий Ставропольского края аграриям предстоит провести уборку на площади 2,4 млн га.