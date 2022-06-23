В подмосковных Электроуглях на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез» произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 06:58.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях

На момент прибытия Первого пожарного спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на территории производственно-складского здания площадью 2,4 тыс. кв. м. Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы, обрушилась крыша. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная служба на месте пожара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная служба на месте пожара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия пожара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях

В 10:06 пожар был локализован. По данным МЧС, на месте пожара было задействовано: 26 единиц техники, 78 человек из них от МЧС 31 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим уточняется.