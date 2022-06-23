Крупный пожар на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез» потушен — фото
23 июня 2022
В подмосковных Электроуглях на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез» произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 06:58.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях
На момент прибытия Первого пожарного спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на территории производственно-складского здания площадью 2,4 тыс. кв. м. Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы, обрушилась крыша. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пожарная служба на месте пожара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пожарная служба на месте пожара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Последствия пожара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тушение пожара на лакокрасочном заводе «Радуга Синтез»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лакокрасочный завод «Радуга Синтез» в Электроуглях
В 10:06 пожар был локализован. По данным МЧС, на месте пожара было задействовано: 26 единиц техники, 78 человек из них от МЧС 31 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим уточняется.