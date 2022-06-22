Посольство США переехало на площадь Донецкой Народной Республики — фото
В Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Посольство США в Москве «переехало» по новому адресу, заявил в интервью журналистам депутат Государственной думы Пётр Толстой. Пространство рядом со зданием американской дипмиссии получило новое название. Теперь это площадь Донецкой Народной Республики.
С данной инициативой выступили депутаты Мосгордумы. Также были зарегистрированы обращения граждан с предложениями наименований для места рядом с посольством.
Толстой заявил журналистам о возможном переименовании площади у здания посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики. Депутат также с сожалением отметил отсутствие иностранной прессы во время торжественной установки новых табличек с названием.