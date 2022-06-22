В Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Посольство США в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Госдумы Пётр Толстой

Посольство США в Москве «переехало» по новому адресу, заявил в интервью журналистам депутат Государственной думы Пётр Толстой. Пространство рядом со зданием американской дипмиссии получило новое название. Теперь это площадь Донецкой Народной Республики.

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

С данной инициативой выступили депутаты Мосгордумы. Также были зарегистрированы обращения граждан с предложениями наименований для места рядом с посольством.

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Василий Иванов ИА REGNUM Установка именной таблички «Площадь Донецкой Народной Республики» у посольства США

Толстой заявил журналистам о возможном переименовании площади у здания посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики. Депутат также с сожалением отметил отсутствие иностранной прессы во время торжественной установки новых табличек с названием.