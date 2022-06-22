В Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе 21 июня был дан старт акции «Свеча памяти». Участники акции зажгли десятки свечей в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Панихида по погибшим воинам, защитившим Отечество.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Панихида по погибшим воинам, защитившим Отечество.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зажжение свечей

В памятных мероприятиях приняли участие: заместитель председателя Госдумы, председатель попечительского совета акции «Свеча Памяти» Ирина Яровая, представители общероссийской организации «Офицеры России», ветераны Вооруженных сил и силовых структур, представители патриотических общественных организаций, религиозных конфессий, юнармейцы и кадеты.

Главная свеча памяти из 15 свечей, по количеству союзных республик, входивших в состав СССР, традиционно зажигают в Елоховском кафедральном соборе. Собор подлежал сносу, но из-за начала Великой Отечественной войны этого не произошло. Первый молебен за победу состоялся в этом соборе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ирина Яровая

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти»

Акция носит межконфессиональный характер. Из Елоховского собора автоколонна с огнём зажженной свечи направилась к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская Соборная мечеть

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» в Соборной мечети

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» у Соборной мечети

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги

Акция завершилась у памятника на Поклонной горе, где участники посетили мемориалы «В борьбе с фашизмом мы были вместе», «Трагедия народов» и возложили цветы к Вечному огню. Главная свеча отправлена на годовую вахту в город-герой Тула.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герой России Сергей Липовой

«Свеча Памяти» объединяет миллионы людей не только в России, но по всему миру. И каждый год география расширяется. В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения людям, сложившим головы на полях сражений, погибшим в фашистских застенках, умершим от голода, ранений, болезней. Наша обязанность — сберечь правду о самой страшной войне XX века, передавать память о ней будущим поколениям!» — отметил Герой России Сергей Липовой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе

22 июня — День памяти и скорби. В этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война. За 1418 дней Великой Отечественной войны погибли около 27 млн советских граждан.