На Дворцовой площади Петербурга зажгли 50 тысяч свечей в память о войне
В ночь на 22 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга участники движения «Волонтеры Победы» при поддержке воспитанников Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» выложили световую картину из 50 тысяч горящих свечей в память о скорбном дне начала Великой Отечественной войны.
Огненная картина включила в себя несколько важных для города образов, связанных с памятью о войне. Среди них — здание Адмиралтейства, очертания которого изображены на медали «За оборону Ленинграда». Этой награды были удостоены около 1,5 млн человек, защищавших город и работавших на победу в блокадном Ленинграде.
Также свечами на Дворцовой были изображены Нарвские ворота, у которых провожали и встречали советских солдат, уходивших на защиту Ленинграда, на фронт, который проходил прямо у городских окраин.
В центре световой композиции — монумент «Мать-Родина», установленный на Пискарёвском мемориальном кладбище, где лежат сотни тысяч жертв блокады Ленинграда и его защитников. Бронзовая скульптура изображает женщину, держащую в руках гирлянду дубовых листьев — символ вечности.
Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся в городах России при поддержке Министерства просвещения, Росмолодежи, Роспатриотцентра и РДШ.