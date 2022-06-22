В ночь на 22 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга участники движения «Волонтеры Победы» при поддержке воспитанников Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» выложили световую картину из 50 тысяч горящих свечей в память о скорбном дне начала Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Огненная картина включила в себя несколько важных для города образов, связанных с памятью о войне. Среди них — здание Адмиралтейства, очертания которого изображены на медали «За оборону Ленинграда». Этой награды были удостоены около 1,5 млн человек, защищавших город и работавших на победу в блокадном Ленинграде.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники всероссийской акции «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники всероссийской акции «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Также свечами на Дворцовой были изображены Нарвские ворота, у которых провожали и встречали советских солдат, уходивших на защиту Ленинграда, на фронт, который проходил прямо у городских окраин.

В центре световой композиции — монумент «Мать-Родина», установленный на Пискарёвском мемориальном кладбище, где лежат сотни тысяч жертв блокады Ленинграда и его защитников. Бронзовая скульптура изображает женщину, держащую в руках гирлянду дубовых листьев — символ вечности.

Дарья Драй ИА REGNUM Всероссийская акция «Свеча памяти» на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Участница всероссийской акции«Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на Дворцовый мост во время всероссийской акции «Свеча памяти»

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся в городах России при поддержке Министерства просвещения, Росмолодежи, Роспатриотцентра и РДШ.