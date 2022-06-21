В Ставрополе выпускники зажгли сотни свечей в память о начале Великой Отечественной войны. Акция «Огни памяти» объединила более 400 отличников учебы, которые по итогам окончания школы получат федеральные и краевые медали. У мемориала «Огонь Вечной Славы» побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

У главного военного мемориала в Ставрополе из зажжённых лампад была составлены фигура «Родины — матери». Выпускники вместе с представителями органов исполнительной власти, общественниками зажгли более 400 свечей в память о войне, унёсшей жизни миллионов людей.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

«Свечи, горящие сегодня у Вечного огня — благодарность героям, которые 81 год назад защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне. Мы не забудем июнь 1941 и страшные годы. Мы чтим и помним имена наших защитников, их мужество, подвиги и отвагу», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Ребята пронесли зажженные свечи по каскадной лестнице Комсомольской горки.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Огни памяти» у мемориала «Огонь вечной славы» в Ставрополе

Память о тех, кто в 1941 году, встав со школьной скамьи, отправился на фронт, участники акции почтили минутой молчания. К Вечному огню в преддверии Дня памяти и скорби легли живые цветы.