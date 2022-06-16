В Санкт-Петербурге 16 июня прошёл второй, но первый официальный, день работы международного экономического форума. Заранее подготовленные макеты и установки встретили увеличившийся, по сравнению с «нулевым» днем», поток гостей. Чем запомнился этот день ПМЭФ, отметили корреспонденты ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 2022

Если спросить, какой цвет у ПМЭФ официальный, ответ будет — синий, об этом свидетельствуют главные обозначения, буклеты форума, да и сам сайт. Неофициальным цветом можно назвать белый. Он присутствовал почти в каждой экспозиции регионов и компаний. Однако некоторые всё же вносили яркие акценты, их можно было заметить и во внешнем виде девушек-участниц форума. Многие предпочли яркие трендовые оттенки классическим серым и чёрным костюмам.

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры»

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры»

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Дарья Драй ИА REGNUM Помощник президента РФ Максим Орешкин

Дарья Драй ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

Дарья Драй ИА REGNUM Помощник президента РФ Максим Орешкин

Дарья Драй ИА REGNUM Помощник президента РФ Максим Орешкин

Дарья Драй ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Дарья Драй ИА REGNUM Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Решетников

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры»

Участников форума во второй день стремились накормить мороженым. В холле «Экспофорума» можно было заметить девушек в платьях жёлтого цвета с термосумками на плече. Промоутеры раздавали желающим эскимо. Полакомиться десертом можно было и у компании «Коровка из Кореновки». Там ассортимент был шире: рожок, стаканчик, лакомка и другие виды.

Практически все стенды обзавелись кофемашинами, поэтому неравнодушные к этому напитку смогут выпить за день не одну чашку кофе. Особняком стоит экспозиция Белгородской области. Там симпатичная девушка предлагает угоститься свежей черешней.

Гастрономическая тема в этом году представлена достаточно широко. К ней подключился и Ростуризм. Внимание гостей привлекает классический самовар, украшенный бусами из сушек.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник

Для тех, кто ни разу не видел северное сияние, стенд, посвящённый развитию Арктики и Дальнего Востока, дал возможность исправить это. Потолок одного из корпусов украсили лёгкие полотна, на которые проецируется переливание цветов, подобно природному явлению. Там же желающие смогут ознакомиться с ювелирными изделиями Якутии и приобрести их.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Ювелирные изделия Якутии

Дарья Драй ИА REGNUM Ювелирные изделия Якутии

День официального старта ПМЭФ также отличился персоналиями. Здесь речь не только об спикерах в области экономики и политики, но также и о представителях культуры, шоу-бизнеса и блоггинга. Так, например, ведущий Валдис Пельш был модератором на одной из сессий ПМЭФ.

Видеороликами о своём посещении форума делилась и российская актриса Анна Калашникова. Девушка активно посещала наиболее важные и актуальные сессии и рассказывала о них своим подписчикам в соцсети. А на одном из фото Анна позирует с популярным блогером Катей Адушкиной, которая также посетила ПМЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Артур Чилингаров и Ирина Яровая

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Дарья Драй ИА REGNUM Валдис Пельш (слева) и Артур Чилингаров (справа)

В футуристичной зоне социальной сети «ВКонтакте» были замечены сыновья владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва, артисты Юрий (ЮрКисс) и Владимир (ВладиМир). Последний пробовал себя в съёмке видеоролика для соцсети. Стоит отметить, что за оригинальные ролики организаторы дарили участникам толстовки. Также желающие могли послушать на площадке музыку или поиграть в видеоигры.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022

При этом «ВКонтакте» — не единственные, кто предлагал на форуме свой мерч. Одежду с упоминанием ПМЭФ можно приобрести у стенда форума. Также свой стиль есть у петербургского проекта «Остров фортов». Там доступны футболки, толстовки и аксессуары.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер

Дарья Драй ИА REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков

Дарья Драй ИА REGNUM Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева

Напомним, что Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 15 по 18 июня. Ранее ИА REGNUM сообщало о самых запоминающихся моментах первого, предстартового дня форума.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участник ПМЭФ 2022