Легендарный лагерь — а ныне Международный детский центр «Артек» — отмечает свой 97-й день рождения 16 июня. На грандиозном празднике Страны Детства побывал корреспондент ИА ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Непосредственно в Артеке участниками праздника стали почти три тысячи детей из 85 российских регионов, а по всему миру день рождение лагеря, подарившего незабываемые впечатления и верных друзей, отметили тысячи артековцев по всему миру.

Открылся праздник рано утром торжественной линейкой в лагере «Морской». Именно здесь 97 лет назад с четырех брезентовых палаток началась история Артека. По площади Дружбы состоялся традиционный пронос флагов Международного детского центра и его девяти лагерей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

«Каждый год Артека — это еще одна страничка истории, это новые достижения и проекты. Артек был и остается для ребенка мечтой, которая превращается в добрую, помогающую в жизни энергию. Уверен, наши воспитанники уезжают из Артека с уверенностью, что могут сделать этот мир лучше. Целеустремленные, нацеленные на достижения юные граждане страны будут ставить и решать задачи, которые приведут Россию к новым технологическим и научным прорывам, к успешному будущему», — отметил директор Артека Константин Федоренко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная линейка в Артеке

День рождения любимого Артека его воспитанники отметили квестами, конкурсами рисунков на асфальте, песнями, посвящёнными лагерю, встречами артековцев разных лет.

Одним из главных событий праздника стала парусно-гребная регата «Морским судам быть!». В бухте Артека развернулась захватывающая гонка юных моряков на шлюпках ЯЛ-6, «Оптимист». Также были подняты паруса на шхуне «Святая Татьяна», которой управляют капитаны-артековцы. Возможность испытать себя в морском деле получил каждый воспитанник — ребята посещают выставку макетов кораблей, перетягивают канат, учатся такелажу, семафорной азбуке, управлению шлюпкой, осваивают азбуку Морзе. Все желающие могут испытать себя в качестве «морского штурмана» и совершить экскурсию на суда артековской флотилии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка макетов кораблей

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка макетов кораблей

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие паруса на шхуне «Святая Татьяна»

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские соревнования в бухте Артека

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировка управления шлюпкой

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировка управления шлюпкой

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировка управления шлюпкой

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские узлы

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские узлы

История Артека началась в 1925 году. Здесь, на берегу Чёрного моря, был развёрнут палаточный лагерь. За десятилетия существования Артека здесь отдохнули сотни тысяч детей. Сегодня это комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный детский центр «Артек»