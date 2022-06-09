В массовом сознании образ царя Петра I как великого реформатора сформировали книги Алексея Толстого и фильмы Сергея Герасимова. Первый писал в те времена, когда Сталин в напряженной борьбе формировал идентификацию советского человека. Второй снимал на излете СССР, когда наиболее прозорливым из мыслящих людей было понятно, что государство зашло в тупик. Одним царь Петр импонировал как реформатор, поднявший с колен отсталую Россию, другим — как человек, вернувший ее в лоно европейской цивилизации.

Истово мечтавший превратить Московию в уютную Голландию с прусским порядком, царь, в вестернизаторском раже сломавший через колено свой народ, и по сию пору остается образцом подражания для нескольких плеяд российских и советских вхожденцев на Запад. Мол, сделаем как у них, а там и сольемся в общечеловеческом экстазе. Вхождение, очевидно, провалилось, как и заявленная двадцать лет назад одним из его проводников профессором Ракитовым идеологема «Родина — это страна, где тебе жить удобно и приятно», а ее прародитель до сих пор в фаворе. Нет, мы не призываем вычеркнуть Петра из нашей истории, но разобраться в том споре и пересмотреть отношение к его фигуре, наверное, пора.

Как было сказано выше, массовое сознание в значительной степени определяет культура, немногим интересно копаться в источниках, чтобы узнать мнение современников и позднейших исследователей. Оставим в покое и Толстого с Герасимовым, благо, несмотря на то, что в их произведениях вольно или невольно были заложены мины, свою позитивную роль они сыграли. Вернемся к архитектуре петровского времени. Из сохранившихся до наших времен памятников одно из центральных мест занимает Меньшикова башня (церковь Гавриила Архангела у станции метро «Чистые Пруды»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на один из приделов храма Гавриила Архангела на Чистых прудах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восстановленная после пожара масонами Меньшикова башня

Первое упоминание о церкви Гавриила Архангела в Мясниках (в Мясницкой слободе) относится к 1551 году. В 1071 году по желанию Меньшикова, скупившего значительные участки земли вокруг, храм перестраивался, а в 1704 году его полностью разобрали и начали строить новый. Данные об архитекторе разнятся, но это, наверное, и неважно. По словам нашего гида, москвоведа и координатора Архнадзора Рустама Рахматуллина, за спиной формального благотворителя Меньшикова стоял царь Петр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лепнина на храме Гавриила Архангела на Чистых прудах (Меньшикова башня)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барельефы с Меньшиковой башни

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барельефы с Меньшиковой башни

Церковь задумывалась не только как центр новой петровской Москвы, но и как самое высокое здание, способное превысить храм Ивана Великого в Кремле. Петру удалось добиться поставленных целей. Храм состоит из вытянутого «кораблём» основания, четверика с крестообразным переходом к нему и двух (первоначально — трёх) восьмериков, поставленных один на другой. Несохранившийся третий восьмерик был увенчан не традиционной главой, а тонким 30-метровым деревянным шпилем с фигурой ангела и крестом на высоте более 81 метра.

Внешне и особенно внутренне храм просто вопиет об отношении царя к отеческой вере. Пусть историки называют это Петровским барокко, а человеку неискушенному, впервые попавшему внутрь, бросается в глаза его светскость, нет там ничего от религиозности предков. Аллюзии на уютные строения Голландии и Пруссии есть, а духа православия нет. Это очень хорошо поняли современники, обвинившие царя и его сподвижника в чрезмерной гордыне. С этим связана одна легенда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барочный иконостас (Меньшикова башня)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свеча перед иконостасом (Меньшикова башня)

Сгорело здание от удара молнии еще при жизни Петра, в 1723 году. Но предание переносит действие в 1727 год, год падения Меньшикова и переноса двора императора Петра II обратно в Москву. По мнению составителей этого мифа, падение Меньшиковой башни означало восстановление в воздухе господства Ивана Великого. Иначе — победу московской партии над западниками. Еще одна историческая загадка заключается в том, что вокруг Мясницких ворот полюбили селиться масоны, которые спустя 50 лет церковь Гавриила Архангела восстановили, правда, уже без шпиля, в этом виде она сохранилась до наших дней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Странный масонский символ, сменивший изначальный шпиль

Многие памятники зодчества петровского времени впоследствии не раз перестраивались, и порой буквально чудом удавалось установить, что изначально строение принадлежало кому-либо из тех времен. Известная всем усадьба Гагариных — Тютчевых в Армянском переулке ранее была палатами боярина Ивана Михайловича Милославского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Гагариных — Тютчевых (перестроенные палаты боярина Ивана Милославского)

Примечательно, что через межу, нынешний Сверчков переулок, жил его враг — Артамон Матвеев, воспитатель матери Петра Натальи Кирилловны Нарышкиной, дом которого не сохранился. Эти бояре возглавляли противоборствующие придворные партии, происходящие от разных жен царя Алексея Михайловича. Артамон Матвеев, не будучи сам Нарышкиным, возглавлял партию Нарышкиных, а Иван Милославский, соответственно, Милославских. Борьба за престол перенеслась и во времена Петра I, ее узлом стал Стрелецкий бунт 1682 года. В значительной степени отразившийся на будущей деятельности царя, а вместе с ним и будущем России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На месте желтого здания справа стояли палаты врага Милославского Артамона Матвеева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палаты В. Ф. Нарышкина — школа Э. Глюка — палаты графа С. Л. Владиславича-Рагузинского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раскрытие старой кладки палаты В. Ф. Нарышкина (центральный подъезд)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арка целиком

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раскрытие старой кладки палаты В. Ф. Нарышкина (арка)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мозаичная икона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палаты В. Ф. Нарышкина после реставрации

Пожалуй, стоит упомянуть разрушенный в 1935–1936 годах Златоустовский монастырь, который в петровское время испытал подъём благодаря особому вниманию графов Апраксиных. В монастыре похоронены их предки, поэтому братья оказывали ему всяческую поддержку. Если бы монастырь не был разрушен, он бы и по сию пору считался одним из крупнейших некрополей сподвижников Петра I.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Златоустовского монастыря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Златоустовский монастырь с другого ракурса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открывавшаяся когда-то перспектива на Златоустовский монастырь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надгробия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надгробия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надгробия

Наш гид также рассказал о том, что к 350-летию Петра Великого, которое отмечается сегодня, 9 июня, вышла из печати историко-культурная энциклопедия «Петровские памятники России. Москва». Московско-петербургский коллектив авторов, составителей, редакторов и фотографов (Александр Кобак, Инна Свидерская, Наталия Корсакова, Рустам Рахматуллин, Сергей Таценко, Мария Вадейша, Дмитрий Гузевич, Юрий Бирюков, Александр Савчук и другие) работал над этой книгой более 10 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восстановленный энтузиастами памятник создателям русского флота

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин

Ко дню петровского юбилея Архнадзор совместно с издателями опубликовал карту-навигатор к электронной версии московского раздела свода. Эта карта имеет и самостоятельную ценность: расположение геометок позволяет судить о географии петровской Москвы. Например, о ее тяготении к востоку, к среднему течению Яузы, вдоль вектора царского бегства из Кремля. Свод петровских памятников Москвы — не архитектурный путеводитель. Отбирая для него объекты, составители искали личную, биографическую связь с Петром, его сродниками, соратниками и противниками; с их деяниями. Удалось установить эту связь для полутора сотен существующих памятников и ансамблей.