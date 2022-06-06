Пока высшие учебные заведения решают возвращаться ли к опыту советской системы образования, на Ставрополье реструктуризируют систему среднего профессионального образования.
С 2022 года Ставропольский государственный аграрный университет реализует проект «Профессионалитет». Он подразумевает подготовку по 4 направлениям: ветеринария, агрономия, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, зоотехния. Обучение проходит в образовательно-производственном центре сельского хозяйства на базе университета.
Александр Погожев ИА REGNUM
Льняное поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Льняное поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Лён
Александр Погожев ИА REGNUM
Цветущий лён
Александр Погожев ИА REGNUM
Льняное поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Льняное поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Льняное поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Лесополоса вдоль льняного поля
Александр Погожев ИА REGNUM
Сельхозавиация
Работа проводится для уменьшения сроков обучения и вовлечения работодателей в образовательный процесс, потому что работодатель является главным действующим участником в реализации проекта.
Александр Погожев ИА REGNUM
Алексей Владимирович Лукьянов, главный агроном ООО «Беломечетское», георгиевское отделение
Александр Погожев ИА REGNUM
Лён
Александр Погожев ИА REGNUM
Разнотравье в Ставропольском крае
Подготовка кадров на базе предприятий позволит постепенно адаптироваться будущему специалисту в профессиональной среде. Все выделенные места по этим 4 профессиям бюджетные. По окончании факультета выпускник в короткий срок получит среднее профессиональное образование и сразу может выходить на работу.
Александр Погожев ИА REGNUM
Созревающий колос
Александр Погожев ИА REGNUM
Созревающий колос
Александр Погожев ИА REGNUM
Чеснок
На выезде школьникам рассказывают: в каких условиях в будущем придется работать, с каким оборудованием и видами работ ребята столкнутся после обучения специальности.
В будущих аграриях уже заинтересовано предприятие «Агросоюз красногвардейский». Здесь выпускники программы смогут устроиться на работу и реализовать свой профессиональный потенциал.
Александр Погожев ИА REGNUM
Автобус со школьниками
Александр Погожев ИА REGNUM
Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия проводит экскурсию по территории
Александр Погожев ИА REGNUM
Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Новый трактор на предприятии
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель «Кировца» осматривает технику
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель «Кировца» осматривает технику
Александр Погожев ИА REGNUM
Экскурсия для школьников. Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край
Родители поддерживают подобную инициативу и говорят, что в селе высшее образование для работы не так важно, как средне-техническое. Пока таких рабочих программ немного, они стараются самостоятельно привлекать своих детей к аграрным работам. Устраивают на уборку урожая. В течение всего лета постоянно зреют овощи, фрукты, требуются рабочие руки для сбора, переработки, помощи в реализации.
Александр Погожев ИА REGNUM
Придорожное объявление
Александр Погожев ИА REGNUM
Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги
Александр Погожев ИА REGNUM
Свежая черешня
Александр Погожев ИА REGNUM
Клубника с полей КФХ Качанова В.М.
Александр Погожев ИА REGNUM
Собака охраняет хозяйство
Александр Погожев ИА REGNUM
Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник
Александр Погожев ИА REGNUM
Теплица для винограда и клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник
Александр Погожев ИА REGNUM
Крестьянско-фермерское хозяйство
Большинство фермерских хозяйств признаются, что подростки работают продуктивнее взрослых, они активнее и выносливее, у них есть стимул — каждый пытается заработать на то, о чем мечтает.
«Мы приезжаем из Карачаево-Черкесии, ехать всего 25 минут на своей машине. В прошлый раз сын после одного рабочего дня на сборе клубники возвращаться не захотел. Поэтому находили более легкий труд для него. В этом году посмотрим. Пока что не жалуется. Да и с погодой повезло, небо затянуто облаками, не жарко», — говорит Людмила Найманова.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Клубника под открытым небом
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Спелая клубника
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая клубники
Работают родители с детьми с 5 утра и до 14:00. За одно собранное лукошко клубники платят десятую часть от его стоимости, это 20 рублей. При хорошем урожае только на одном квадратном метре можно собрать около десятка лукошек.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая черешни
Александр Погожев ИА REGNUM
Сбор урожая черешни
Молодежь находит преимущества в сезонной работе недалеко от дома и с детства учатся находить способы зарабатывать и применять свои способности на своей малой Родине.