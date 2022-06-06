Пока высшие учебные заведения решают возвращаться ли к опыту советской системы образования, на Ставрополье реструктуризируют систему среднего профессионального образования.

С 2022 года Ставропольский государственный аграрный университет реализует проект «Профессионалитет». Он подразумевает подготовку по 4 направлениям: ветеринария, агрономия, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, зоотехния. Обучение проходит в образовательно-производственном центре сельского хозяйства на базе университета.

Александр Погожев ИА REGNUM Льняное поле

Александр Погожев ИА REGNUM Льняное поле

Александр Погожев ИА REGNUM Лён

Александр Погожев ИА REGNUM Цветущий лён

Александр Погожев ИА REGNUM Льняное поле

Александр Погожев ИА REGNUM Льняное поле

Александр Погожев ИА REGNUM Льняное поле

Александр Погожев ИА REGNUM Лесополоса вдоль льняного поля

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозавиация

Работа проводится для уменьшения сроков обучения и вовлечения работодателей в образовательный процесс, потому что работодатель является главным действующим участником в реализации проекта.

Александр Погожев ИА REGNUM Алексей Владимирович Лукьянов, главный агроном ООО «Беломечетское», георгиевское отделение

Александр Погожев ИА REGNUM Лён

Александр Погожев ИА REGNUM Разнотравье в Ставропольском крае

Подготовка кадров на базе предприятий позволит постепенно адаптироваться будущему специалисту в профессиональной среде. Все выделенные места по этим 4 профессиям бюджетные. По окончании факультета выпускник в короткий срок получит среднее профессиональное образование и сразу может выходить на работу.

Александр Погожев ИА REGNUM Созревающий колос

Александр Погожев ИА REGNUM Созревающий колос

Александр Погожев ИА REGNUM Чеснок

На выезде школьникам рассказывают: в каких условиях в будущем придется работать, с каким оборудованием и видами работ ребята столкнутся после обучения специальности.

В будущих аграриях уже заинтересовано предприятие «Агросоюз красногвардейский». Здесь выпускники программы смогут устроиться на работу и реализовать свой профессиональный потенциал.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобус со школьниками

Александр Погожев ИА REGNUM Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия проводит экскурсию по территории

Александр Погожев ИА REGNUM Школьники на территории предприятия «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Новый трактор на предприятии

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель «Кировца» осматривает технику

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель «Кировца» осматривает технику

Александр Погожев ИА REGNUM Экскурсия для школьников. Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие «Агро Союз». Красногвардейский округ, Ставропольский край

Родители поддерживают подобную инициативу и говорят, что в селе высшее образование для работы не так важно, как средне-техническое. Пока таких рабочих программ немного, они стараются самостоятельно привлекать своих детей к аграрным работам. Устраивают на уборку урожая. В течение всего лета постоянно зреют овощи, фрукты, требуются рабочие руки для сбора, переработки, помощи в реализации.

Александр Погожев ИА REGNUM Придорожное объявление

Александр Погожев ИА REGNUM Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги

Александр Погожев ИА REGNUM Свежая черешня

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника с полей КФХ Качанова В.М.

Александр Погожев ИА REGNUM Собака охраняет хозяйство

Александр Погожев ИА REGNUM Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник

Александр Погожев ИА REGNUM Теплица для винограда и клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Виктор Михайлович Качанов, 1954 года рождения, фермер, инженер-гидротехник

Александр Погожев ИА REGNUM Крестьянско-фермерское хозяйство

Большинство фермерских хозяйств признаются, что подростки работают продуктивнее взрослых, они активнее и выносливее, у них есть стимул — каждый пытается заработать на то, о чем мечтает.

«Мы приезжаем из Карачаево-Черкесии, ехать всего 25 минут на своей машине. В прошлый раз сын после одного рабочего дня на сборе клубники возвращаться не захотел. Поэтому находили более легкий труд для него. В этом году посмотрим. Пока что не жалуется. Да и с погодой повезло, небо затянуто облаками, не жарко», — говорит Людмила Найманова.

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника под открытым небом

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Спелая клубника

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

Работают родители с детьми с 5 утра и до 14:00. За одно собранное лукошко клубники платят десятую часть от его стоимости, это 20 рублей. При хорошем урожае только на одном квадратном метре можно собрать около десятка лукошек.

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая черешни

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая черешни

Молодежь находит преимущества в сезонной работе недалеко от дома и с детства учатся находить способы зарабатывать и применять свои способности на своей малой Родине.

Александр Погожев ИА REGNUM Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги

Александр Погожев ИА REGNUM Торговая палатка фермерского хозяйства у дороги

Александр Погожев ИА REGNUM Виктор Михайлович Качанов с ящиком черешни

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура на территории хозяйства