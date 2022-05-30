28 мая в Москве состоялся фестиваль уличной культуры Urban Fest, увлекший молодых посетителей своей многогранностью. Открытие фестивального сезона в столице прошло на дизайн-заводе «Флакон».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайн-завод «Флакон»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Баллончики с краской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стрит-арт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Мероприятие было организовано Проектным комитетом студенческого совета Финансового университета при Правительстве РФ. Со слов одного из организаторов, Urban Fest стал для комитета шестым мероприятием за год и своеобразной квинтэссенцией того, к чему команда шла сквозь невзгоды пандемии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игровые автоматы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фуд-корт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приготовление паэльи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приготовление паэльи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Посетителям Urban Fest были доступны множество локаций по всей территории «Флакона», которые, в свою очередь, были разделены на пять категорий по темам спорта, моды и искусства, хип-хопа. Заключительным этапом фестиваля стало выступление хип-хоп-исполнителя GONE. Fludd (Арсений Смирнов), утвердившего своим появлений на сцене успех девяти месяцев работы студсовета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекторий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спортивная площадка фестиваля уличной культуры Urban Fest

Участница организаторской команды фестиваля Братякова Дарья, студентка 2-го курса Финансового университета, согласилась рассказать корреспонденту ИА REGNUM о своем необычном увлечении и успехах Проектного комитета.

— Что для тебя значит этот фестиваль? Как долго ты с ним?

«Я пришла в Проектный комитет зимой 2021 года, это был февраль, тогда мы организовывали прошлогодний Urban Fest, но, к сожалению, коронавирусные ограничения все отменили. Получается, что к фестивалю я шла полтора года. Сегодня он наконец состоялся! Это большое событие для меня и не только нашего комитета, но и для всех поколений до нас, потому что в 2020 году «Урбана» не было, в 2021-м его не было. Но ведь за этим всем стоит огромное количество организаторов, они все сегодня здесь и поддерживают нас».

— Urban Fest и те фестивали, что были до него, это исключительно детище Финансового университета?

«Да, это деятельность Финансового университета, в основном его Проектного комитета, но тут также есть медиаподдержка всего остального студсовета, в частности Информационного комитета, который делает видео и фотосъемку».

— Как удалось договориться с GONE. Fludd и организовать такую площадку, как «Флакон»?

«Да, это популярное место, и это тяжело, это трудно, но у нас очень крутой главный организатор Лана Вашкевич, наши руководители и мы, старшие, все этого очень хотели. С GONE. Fludd нам помогли договориться «Яндекс. Афиша», это наш партнер, именно они нам предоставили такого крутого хедлайнера. Очень круто организовывать фестиваль, когда есть такой хедлайнер в конце, это завлекает людей».

— Что тебе нравится в проектной деятельности?

«Это чувство команды. Иногда мы готовили Urban Fest практически месяцев 8-9, и не было ощущения, что делаем что-то масштабное, а сегодня мы на «Флаконе»! В популярном месте Москвы! И здесь много людей, мастер-классы, лекции, прошел показ мод уличного стиля, и там было много людей. За счет этого ты понимаешь, что причастен к чему-то большому».

— Есть ли уже планы на следующий год?

«Думаю, что сегодня все живут моментом. На следующий год пока мало планов, есть желание провести шестой проект в этом году и четвертый за последние два месяца. Поэтому мы пока живем моментом, у нас заканчивается год, поэтому наши руководители скоро уйдут. На этом мы ставим прощальную точку на проектной деятельности в этом году».