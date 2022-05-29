Пиротехники дали императорский салют Петербургу: репортаж с Фестиваля огня
В Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 мая прошёл международный Фестиваль огня, приуроченный к 319-летию города. Чем пиротехники удивляли петербуржцев, соскучившихся по ярким праздникам за время пандемии, посмотрели корреспонденты ИА REGNUM.
После окончания гала-концерта «Классика на Дворцовой» жители и гости города потянулись к Дворцовой набережной, им предстояло увидеть пиротехнические соревнования команд из разных стран и городов России.
Старт фестивалю дали залпы на Неве и с Петропавловской крепости. Одновременно с первым салютом в полночь развели Дворцовый мост. А пламя на Ростральных колоннах стало гореть ещё сильнее
После пробного фейерверка жители и гости города увидели видеопроекцию на стенах Петропавловской крепости. Зрителей на протяжении всего фестиваля знакомили с фактами из истории Петербурга, и конечно, жизни Петра I, поскольку в этому году главной темой мероприятия стало 350-летие со дня рождения первого российского императора.
Перед тем как первый участник соревнования был готов представить свою программу, на Нарышкином бастионе с фаер-шоу выступил танцевальный коллектив PranaLab. Этот и номера других артистов транслировались в перерывах между основной программой Фестиваля огня.
В этом году за звание «Лучшего пиротехнического шоу» боролись восемь команд. Первым свою заявку на победу продемонстрировал коллектив «Холидей Дизайн» из Армении. Пиротехническое шоу было масштабным и сопровождалось мелодией с национальными мотивами. Фейерверк выдался динамичным и ярким, с обилием залпов красного цвета.
Затем свою заявку на победу представили «Огни большого праздника» из Казани. Первая часть салюта выдалась очень лиричной, поскольку композицией для сопровождения залпов участники из Татарии выбрали Lara Fabian — Je t’aime. И если у армянской команды была динамичность залпов, то здесь — точность попадания в такт музыке. К тому же в дальнейшем программа Казани стала масштабнее — лирическую песню сменила Conchita Wurst — Rise Like a Phoenix.
Третьей выступила команда «Империя огня» из Белоруссии. О том, кто представляет пиротехническое шоу, можно было догадаться без объявления. С первых же залпов небо Петербурга озарили красные и зелёные огни, цвета флага белорусского государства. «Империя огня» также ушла в этнику, действо на Неве сопровождала народная музыка. Белорусская команда призналась петербуржцам в любви — на небе несколько раз появились залпы в виде сердец. А затем вверх устремились «змейки» салюта.
Соревнование продолжилось выступлением коллектива «Салют-52» из Нижнего Новгорода. Внимание зрителей удалось подкупить благодаря выбору сопровождающей композиции. Залпы салюта взмывали в небо, пока звучала песня Кипелова «Я свободен». Жители и гости города охотно подпевали хиту отечественного рока. Стоит отметить, что нижегородцы брали в первую очередь масштабом. В небе чаще разрывались именно большие залпы.
Свою программу представила и команда «ПироМаг» из Киргизии. Фейерверки запускали под нейтральную музыкальную композицию. Эта команда продемонстрировала уверенную и слаженную пиротехническую программу.
Тем временем петербуржцы уже готовились увидеть шоу от своих земляков, коллектива «Пиротехнические дворы Петергофа». Несмотря на то, что с первого раза начать не удалось, зрители, ликуя, приветствовали местную команду. Под песню Олега Кваши «Санкт-Петербург — гордая белая птица» над Северной столицей прогремел салют. Зрителям даже показали своеобразные мостики из залпов, как один из символов города.
В качестве конкурсанта из-за рубежа выступила и команда «Pyro-Team» из Сербии. Они также сделали уклон в народность при выборе песни. Danica Crnogorčević — Veseli Se Srpski Rode очень хорошо легла на пиротехническое шоу сербов. Им удалось впечатлить жителей и гостей города буйством света и разнообразием цветов.
Программу соревнования завершил коллектив «SLK Fireworks» из Москвы. Жители столицы заинтриговали петербургских зрителей. Всё началось очень спокойно и размеренно, но с развитием музыки залпы стали чаще и больше. «Танцующие» огни освещали небо Петербурга, а огненные «змейки» ползли в разные стороны.
Завершением выступления стал грандиозный финал. Небо города-именинника озаряли теперь не только фейерверки, но и световые столбы, которые были то жёлтого, то красного, то синего цвета
P.S. Победителем Фестиваля огня по итогам голосования зрителей на странице Visit-Petersburg.ru в социальной сети «ВКонтакте» стала команды из Сербии.