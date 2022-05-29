В Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 мая прошёл международный Фестиваль огня, приуроченный к 319-летию города. Чем пиротехники удивляли петербуржцев, соскучившихся по ярким праздникам за время пандемии, посмотрели корреспонденты ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

После окончания гала-концерта «Классика на Дворцовой» жители и гости города потянулись к Дворцовой набережной, им предстояло увидеть пиротехнические соревнования команд из разных стран и городов России.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Дворцовой набережной во время Петровского фестиваля огня

Старт фестивалю дали залпы на Неве и с Петропавловской крепости. Одновременно с первым салютом в полночь развели Дворцовый мост. А пламя на Ростральных колоннах стало гореть ещё сильнее

Дарья Драй ИА REGNUM Развод Дворцового моста

После пробного фейерверка жители и гости города увидели видеопроекцию на стенах Петропавловской крепости. Зрителей на протяжении всего фестиваля знакомили с фактами из истории Петербурга, и конечно, жизни Петра I, поскольку в этому году главной темой мероприятия стало 350-летие со дня рождения первого российского императора.

Дарья Драй ИА REGNUM Петровский фестиваль огня

Перед тем как первый участник соревнования был готов представить свою программу, на Нарышкином бастионе с фаер-шоу выступил танцевальный коллектив PranaLab. Этот и номера других артистов транслировались в перерывах между основной программой Фестиваля огня.

Дарья Драй ИА REGNUM Петровский фестиваль огня

В этом году за звание «Лучшего пиротехнического шоу» боролись восемь команд. Первым свою заявку на победу продемонстрировал коллектив «Холидей Дизайн» из Армении. Пиротехническое шоу было масштабным и сопровождалось мелодией с национальными мотивами. Фейерверк выдался динамичным и ярким, с обилием залпов красного цвета.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли на Неве во время Петровского фестиваля огня

Затем свою заявку на победу представили «Огни большого праздника» из Казани. Первая часть салюта выдалась очень лиричной, поскольку композицией для сопровождения залпов участники из Татарии выбрали Lara Fabian — Je t’aime. И если у армянской команды была динамичность залпов, то здесь — точность попадания в такт музыке. К тому же в дальнейшем программа Казани стала масштабнее — лирическую песню сменила Conchita Wurst — Rise Like a Phoenix.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Третьей выступила команда «Империя огня» из Белоруссии. О том, кто представляет пиротехническое шоу, можно было догадаться без объявления. С первых же залпов небо Петербурга озарили красные и зелёные огни, цвета флага белорусского государства. «Империя огня» также ушла в этнику, действо на Неве сопровождала народная музыка. Белорусская команда призналась петербуржцам в любви — на небе несколько раз появились залпы в виде сердец. А затем вверх устремились «змейки» салюта.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли на Неве во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Соревнование продолжилось выступлением коллектива «Салют-52» из Нижнего Новгорода. Внимание зрителей удалось подкупить благодаря выбору сопровождающей композиции. Залпы салюта взмывали в небо, пока звучала песня Кипелова «Я свободен». Жители и гости города охотно подпевали хиту отечественного рока. Стоит отметить, что нижегородцы брали в первую очередь масштабом. В небе чаще разрывались именно большие залпы.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время Петровского фестиваля огня

Свою программу представила и команда «ПироМаг» из Киргизии. Фейерверки запускали под нейтральную музыкальную композицию. Эта команда продемонстрировала уверенную и слаженную пиротехническую программу.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время Петровского фестиваля огня

Тем временем петербуржцы уже готовились увидеть шоу от своих земляков, коллектива «Пиротехнические дворы Петергофа». Несмотря на то, что с первого раза начать не удалось, зрители, ликуя, приветствовали местную команду. Под песню Олега Кваши «Санкт-Петербург — гордая белая птица» над Северной столицей прогремел салют. Зрителям даже показали своеобразные мостики из залпов, как один из символов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка салюта на телефон

В качестве конкурсанта из-за рубежа выступила и команда «Pyro-Team» из Сербии. Они также сделали уклон в народность при выборе песни. Danica Crnogorčević — Veseli Se Srpski Rode очень хорошо легла на пиротехническое шоу сербов. Им удалось впечатлить жителей и гостей города буйством света и разнообразием цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Соревнование пиротехников во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время Петровского фестиваля огня

Программу соревнования завершил коллектив «SLK Fireworks» из Москвы. Жители столицы заинтриговали петербургских зрителей. Всё началось очень спокойно и размеренно, но с развитием музыки залпы стали чаще и больше. «Танцующие» огни освещали небо Петербурга, а огненные «змейки» ползли в разные стороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди во время Петровского фестиваля огня

Дарья Драй ИА REGNUM Петровский фестиваль огня

Завершением выступления стал грандиозный финал. Небо города-именинника озаряли теперь не только фейерверки, но и световые столбы, которые были то жёлтого, то красного, то синего цвета

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на стены Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на стены Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на стены Петропавловской крепости

P.S. Победителем Фестиваля огня по итогам голосования зрителей на странице Visit-Petersburg.ru в социальной сети «ВКонтакте» стала команды из Сербии.