В Северной Осетии расположена крупнейшая в России плантация спаржи. На 55 гектарах выращивают 15 сортов растения, в том числе зелёную, белую и фиолетовую спаржу.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи в Северной Осетии

Спаржу, или аспарагус, люди культивировали ещё в древние времена. Растение обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет и очищает организм. Однако для России спаржа остаётся растением экзотическим, немногие знают, как же правильно её выращивать.

Денис Абрамов ИА REGNUM В сезон сбора урожая на плантации трудится 400 человек

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

В России спаржа выращивается в небольших хозяйствах (от двух до восьми гектаров) в Московской и Воронежской областях. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности страны.

Денис Абрамов ИА REGNUM Плантация спаржи появилась в Северной Осетии несколько лет назад

Денис Абрамов ИА REGNUM На 55 гектарах выращивают 15 сортов спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Грядки со спаржей занимают площадь 250 кв. км

«Долина спаржи» — молодое и высоко-технологичное хозяйство, расположенное в Пригородном районе Северной Осетии. Ежегодно здесь собирается и отправляется к потребителям порядка 140 тонн свежей спаржи. Продукция поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владикавказ, Нижний Новгород и многие другие города центральной России.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Зелёная спаржа

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

В период сбора урожая на предприятии трудится более 400 человек. Бригады выходят в поле в четыре утра и работают до позднего вечера. Параллельно работает цех по сортировке, охлаждению и упаковке готовой продукции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Ежегодно на плантации собирается порядка 140 тонн спаржи

В основном спаржу в российские магазины завозят из Южной Америки — практически круглый год. Хранится она дольше, потому что обрабатывается химически.

Денис Абрамов ИА REGNUM Спаржа

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор урожая спаржи

Спаржа из Осетии ничем специально не обрабатывается, регулярно сдается в лабораторию для проверки на наличие вредных веществ, на каждую партию есть сертификат качества.

Денис Абрамов ИА REGNUM Взвешивание

Денис Абрамов ИА REGNUM Взвешивание

Денис Абрамов ИА REGNUM Урожай спаржи

Один из учредителей ООО «Долина спаржи» Валерий Ревазов недоумевает, почему спаржа не включена в перечень господдержки, ведь при субсидировании можно увеличить производство в два раза и значительно снизить конечную стоимость продукта.

Денис Абрамов ИА REGNUM Перед фасовкой спаржа тщательно промывается

Денис Абрамов ИА REGNUM Промывка спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Шоковое водяное охлаждение спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Промывка спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Сортировочный цех

Денис Абрамов ИА REGNUM Шоковое водяное охлаждение спаржи

Денис Абрамов ИА REGNUM Шоковое водяное охлаждение спаржи

«Год назад мы не смогли взять трактор в лизинг, получить кредит в Россельхозбанке, при этом аргументированно объяснить причины отказа нам не смогли. Необходимо перестать считать спаржу продуктом для богатых, ведь при правильном и разумном подходе этот вкусный и полезный овощ будет доступен абсолютно всем», — отметил Ревазов. Такое мнение разделяют все производители спаржи в России.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фасовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Фасовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Готовая продукция

Благодаря усилиям главного агронома хозяйства Ларисы Козаевой в питомнике удалось получить впервые в России посевной материал фиолетовой спаржи. Также питомник служит экспериментальной площадкой для выращивания брюссельской капусты, брокколи, помидоров и огурцов.