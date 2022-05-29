Лето врывается в Крым — фоторепортаж
29 мая 2022
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Буйство красок в селе Танковом Бахчисарайского района запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUMАлександр Полегенько.
Холодная весна в этом году, казалось, не даст шанса на бурное цветение маковых и ромашковых полей в Крыму. Но в конце мая летняя погода, наконец, добралась до полуострова.
Белоснежные и ярко-алые поля привлекают и местных жителей, и многочисленных туристов.
Сюда приезжают сфотографироваться на фоне цветочных полей, для художников — это традиционное время пленэров.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района
Александр Полегенько ИА REGNUM
Цветы в селе Танковое Бахчисарайского района