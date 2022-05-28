В Минеральных Водах ветераны пограничных войск отметили 104-ю годовщину создания пограничной службы России.

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Ветераны службы собрались на площади Победы и возложили цветы к бюсту Героя Советского союза, генерала армии, начальника пограничных войск Вадима Матросова. Вместе с пограничниками в торжественном мероприятии приняли участие их жены, дети, внуки.

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония возложения цветов

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония возложения цветов

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония возложения цветов

Денис Абрамов ИА REGNUM Ветераны пограничных войск

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Напомним, пограничная охрана РСФСР была учреждена 28 мая 1918 года. С самого дня основания пограничная служба России ведёт работу по защите, охране и обороне государственной границы Российской Федерации, а также по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий.

Денис Абрамов ИА REGNUM Бюст Героя Советского союза, начальника пограничных войск Вадима Матросова

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятный знак пограничникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Ветераны пограничных войск

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах

Денис Абрамов ИА REGNUM День пограничника в Минеральных водах