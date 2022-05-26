Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).

Самым результативным игроком у «Зенита» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У ЦСКА — Уильям Клайберн и Никола Милутинов.

Статистика матча «Зенит» — ЦСКА: 93-79 (+14)

Зенит: Лойд (14 + 8 передач), Бакнер (4), Карасёв (19 + 4 подбора), Мики (23), Картер (5) — старт; Фридзон (1 подбор), Пойтресс (3), Бэрон (11 + 6 передач), Захаров (10), Зубков (2), Моня (1 блок-шот), Вяльцев (2).

ЦСКА: Уэйр (8), Милутинов (14 + 12 подборов), Антонов (3), Швед (8 + 5 передач), Курбанов (5) — старт; Колесников (1 перехват), Хоменко (2), Фримен (12), Ухов (3), Клайберн (14 + 7 подборов), Лопатин (не выходил), Жеребко (10).

«В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Сегодня обе команды показали прекрасный процент трехочковых бросков. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу. Следующий матч будет очень важным для двух команд. В зависимости от результата именно игры в пятницу будет ясна и дальнейшая судьба серии», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Четвёртый матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 27 июня на «СИБУР Арене».

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон и игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Сергей Карасев и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Кевин Пангос

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ПБК ЦСКА Никола Милутинов и Йонас Йеребко

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты ПБК Зенит

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис