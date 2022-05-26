Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).
Самым результативным игроком у «Зенита» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. У ЦСКА — Уильям Клайберн и Никола Милутинов.
Статистика матча «Зенит» — ЦСКА: 93-79 (+14)
Зенит: Лойд (14 + 8 передач), Бакнер (4), Карасёв (19 + 4 подбора), Мики (23), Картер (5) — старт; Фридзон (1 подбор), Пойтресс (3), Бэрон (11 + 6 передач), Захаров (10), Зубков (2), Моня (1 блок-шот), Вяльцев (2).
ЦСКА: Уэйр (8), Милутинов (14 + 12 подборов), Антонов (3), Швед (8 + 5 передач), Курбанов (5) — старт; Колесников (1 перехват), Хоменко (2), Фримен (12), Ухов (3), Клайберн (14 + 7 подборов), Лопатин (не выходил), Жеребко (10).
«В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Сегодня обе команды показали прекрасный процент трехочковых бросков. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву. Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу. Следующий матч будет очень важным для двух команд. В зависимости от результата именно игры в пятницу будет ясна и дальнейшая судьба серии», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.
Четвёртый матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 27 июня на «СИБУР Арене».
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд и игрок ПБК ЦСКА Каспер Уэйр
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон и игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов
Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков
Игрок ПБК Зенит Сергей Карасев и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК ЦСКА Кевин Пангос
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игроки ПБК ЦСКА Никола Милутинов и Йонас Йеребко
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики и игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер
Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн и игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Третий матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между БК Зенит и БК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис