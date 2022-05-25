Последний звонок прозвенел для воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) 25 мая. На красивой и трогательной церемонии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Традиционная церемония для нахимовцев, заканчивающих в этом году девятые и одиннадцатые классы, состоялась на территории учебного заведения. Поздравить их с праздником пришли родные, близкие, многочисленные гости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Одним из самых красивых моментов церемонии стал вальс в исполнении выпускников с приглашёнными ученицами городских учебных заведений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Завершилась церемония исполнением выпускниками гимна кадетов, затем выпускники прошли торжественным маршем под музыку военного оркестра.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Последний звонок для воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Севастополь