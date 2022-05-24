В то время пока в Европе пытаются погасить вспышку обезьяньей оспы, Ставрополье ставит заслон от эпидемий. Производством ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы на протяжении многих лет занимается предприятие «Ставропольская биофабрика». Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с работой специалистов и продукцией.

Александр Погожев ИА REGNUM Административное здание биофабрики

Ставропольское предприятие имеет вековую историю. 16 февраля 1896 года в Ставропольской губернии был образован сначала кабинет, который в начале XX века был преобразован в лабораторию, а затем — в институт. Вот уже более ста лет работники предприятия накапливают опыт производства биологических средств для ветеринарного применения.

Александр Погожев ИА REGNUM Магазин рядом со ставропольской биофабрикой

14 октября 1930 года появилась «Ставропольская биофабрика Кавказская №9». В 60-х годах было принято решение выделить финансирование на строительство нового корпуса, благодаря чему появилась улица Биологическая. От старых корпусов сегодня ничего не осталось. На их месте образовался спальный район с названием «204-й квартал».

Александр Погожев ИА REGNUM Здание на территории ставропольской биофабрики

Основной задачей специалисты видят обеспечение продовольственной безопасности России. Пять наименований продукции поставляется потребителям на территории страны. Это вакцина для профилактики лептоспироза, бешенства в дикой зоне. В последние годы предприятие набирает объёмы производства и реализации.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами

Александр Погожев ИА REGNUM Образцы патогенов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами

«Основной рынок сбыта — регионы России. В 2021 году рост продаж на внутреннем рынке составил 48%. Первая программа по импортозамещению у нас была разработана еще в 2011 году, корректировку в связи с санкциями мы делали в 2014 году. На данный момент реализовано четыре проекта. Два препарата разработали на фабрике, ещё два — совместно с НИИ защиты животных Россельхознадзора (г. Владимир)», — отметил исполняющий обязанности директора «Ставропольской биофабрики» Александр Пильтяй.

По его словам, у предприятия большой перечень партнёров, с которыми реализуются проекты. В частности, в Ставрополе есть совместные проекты с противочумным институтом Роспотребнадзора. Речь идёт о так называемой вакцине против чумы верблюдов. Проект, реализуемый в течение семи лет, признан успешным.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Пильтяй, исполняющий обязанности директора ставропольской биофабрики

«Сегодня мы прорабатываем вопросы расширения экспорта. В первую очередь это Восток, где основное поголовье верблюдов. Заключили договор с Пятигорской государственной фармацевтической академией, в рамках которого ведётся работа над препаратом для овцеводов. Совместно с НИИ медицинской микологии имени Кашкина (Санкт-Петербург) в 1995 году был зарегистрирован первый препарат в Германии. Буквально в марте осуществлена поставка в Европу. Возникли проблемы с логистикой, но партнёры даже не поднимают вопросы о прекращении сотрудничества», — отметил Пильтяй.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Пильтяй, работник предприятия в третьем поколении

Продукция доставляется на Ближний Восток, заключён договор с Саудовской Аравией (то есть зарегистрирован первый препарат на территории страны), прорабатываются вопросы по поставке в Юго-Восточную Азию. В Южную Корею ставропольское предприятие планирует поставлять два препарата.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики на производственной линии

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики на производственной линии

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики на производственной линии

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики на производственной линии

Используемое в производстве сырьё — на 80% отечественное. Биофабрика занимается вопросом замещения импортного сырья лишь для одного препарата. В этой работе задействованы коллеги из Москвы и Пятигорска. Проблем с дефицитом предприятие не испытывает.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики производит пусконаладочные работы

Основным структурным подразделением предприятия является цех производства ветеринарных биологических препаратов. Это подразделение производит вакцины, работая с микроорганизмами 3-й и 4-й группы патогенов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики

Александр Погожев ИА REGNUM Шкаф для стерилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Шкаф для стерилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Шкаф для стерилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики

Производственную экскурсию провёл заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов «Ставропольской биофабрики» Фёдор Шелудько. На предприятие он пришёл сразу после окончания магистратуры и трудится уже четвёртый год.

«Со школьного возраста я хотел работать в сфере фармацевтики. В Ставропольском государственном медицинском университете открылось направление «Фармацевтическая биотехнология», и я закончил вуз с отличием. Со мной провели собеседование, я показал свои компетенции и навыки. Доход на предприятии считаю вполне приемлемым для нашего края», — поделился молодой ученый.

Александр Погожев ИА REGNUM Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике

Фёдор Шелудько контролирует производственные процессы в подразделении, специалисты которого проводят подготовительные работы, работают со структурой клеток, изготавливают вакцину в зависимости от природы происхождения клеток, занимаются техническим обеспечением. Каждый процесс проходит несколько стадий: подготовительную, стадию работы с патогенами, сублимации, составления серии вакцин в жидком виде, расфасовку, контроль, экетировку. И только после сдачи на склад отправляется конечному потребителю.

Александр Погожев ИА REGNUM Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по фасовке препаратов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин

Александр Погожев ИА REGNUM Линия фасовки

Александр Погожев ИА REGNUM Линия фасовки

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в цехе по фасовке вакцин

Александр Погожев ИА REGNUM Федор Шелудько, заместитель начальника цеха производства ветеринарно-биологических препаратов на ставропольской биофабрике

В России вакцины предприятия пользуются большим спросом. Система качества позволяет конкурировать и с зарубежными производителями даже на их рынке.