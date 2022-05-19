100-летие создания пионерской организации отметили в Севастополе. На традиционном шествии в честь праздника побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Шествие школьников в честь Дня рождения пионерии в Севастополе проводится с 2014 года, и год столетия организации не стал исключением. Современные пионеры в традиционной парадной форме, в красных галстуках прошли от площади Нахимова по центральным улицам города. Они пронесли громадное полотнище Знамени Победы. Участниками акции стали несколько тысяч школьников.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Днём рождения пионерской организации считается 19 мая 1922 года — в этот день на комсомольском съезде была принята резолюция о создании всесоюзного детского движения. В начале 1990-х, с развалом Советского Союза, пионерская организация своё существование прекратила, однако день рождения пионерии отмечается по-прежнему. А 19 мая 2022 года был сделан шаг к созданию всероссийского движения детей и молодёжи — соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии

Александр Полегенько ИА REGNUM Шествие школьников в честь дня рождения пионерии