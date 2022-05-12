В марте 2022 года я с семьей покинул Мариуполь, где от квартиры остались только капитальные стены, и переехал в посёлок Белосарайская коса Мангушского (бывшего Первомайского) района.

Ещё в марте людей, приехавших сюда, было настолько много, что первая гуманитарная партия в 1100 комплектов не досталась даже половине. До второй половины апреля приходилась с пяти утра стоять в очереди около магазина и ждать привоз хлеба в село. По две буханки в руки — хлеба хватало не всем… Сейчас люди стали возвращаться в Мариуполь, и Белосарайка заметно опустела — теперь не нужно занимать ранним утром очередь перед закрытым магазином, чтобы купить две булки хлеба.

В этом небольшом посёлке 9 мая, несмотря на все невзгоды, люди собрались вместе, чтобы вспомнить бессмертный подвиг советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Богдан Борман ИА REGNUM Люди собрались у мемориала на Аллее славы в посёлке Белосарайская коса

Украинские телефонные операторы фактически на территории ДНР не работают. Оператор ДНР «Феникс» есть лишь у немногих, хотя люди встали в очередь на получение ещё в конце марта. А без связи трудно донести необходимую информацию в нужное время.

Богдан Борман ИА REGNUM Мемориал павшим в Великой Отечественной войне

Именно по этой причине в День Победы людей на церемонии возложения цветов на Аллее Героев Великой Отечественной войны было довольно-таки мало — чуть более полусотни человек

Богдан Борман ИА REGNUM Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина

Богдан Борман ИА REGNUM Герой Социалистического труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина

Богдан Борман ИА REGNUM Список односельчан, сражавшихся в Великой Отечественной войне

Богдан Борман ИА REGNUM Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович

Богдан Борман ИА REGNUM Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович

К празднику Аллея Героев была приведена в порядок. У памятного знака погибшим односельчанам на самодельный флагшток водрузили запрещенное на Украине Знамя Победы, флаг России и ДНР. Пришедшим людям раздали георгиевские ленты, но всем желающим их не хватило

Богдан Борман ИА REGNUM Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны

Богдан Борман ИА REGNUM Жители посёлка Белосарайская коса собрались, чтобы вспомнить советских солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны

На мероприятии присутствовал местный священник, который вспомнил павших воинов Великой Отечественной войны, которые жили в этом посёлке, помолился за них и за то, чтобы на нашей земле снова наступил мир.

Богдан Борман ИА REGNUM День Победы в посёлке Белосарайская коса (ДНР)

Еще раз всех с Днем Победы, всем мирного неба над головой. Победа будет за нами!