В Государственном музее Востока прошла выставка произведений художника Евгения Лансере. На экспозиции было представлено более 80 предметов искусства: графика, живопись художника и декоративно-прикладное искусство Дагестана XIX–XX веков. Экспонаты были доставлены на выставку из Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, Государственного музея Л. Н. Толстого и частных коллекций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный музей Востока

Классик отечественного искусства Евгений Евгеньевич Лансере (1875–1946) обладал многими талантами, он занимался станковой и печатной графикой, монументальной и станковой живописью, театрально-декарационным искусством, создавал проекты изделий для форфорового и стекольного заводов Санкт-Петербурга и гранитных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге. Вместе со своим дядей, художником Александром Бенуа, создателем художественного объединения «Мир искусства», он участвовал в его выставках, выпусках одноимённого журнала, других изданий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопортрет. На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Лансере впервые посетил Кавказ в 1904 году во время свадебного путешествия. В июле 1912 года уже известный художник отправился выполнять заказ петербургского издательства — иллюстрировать повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Выполняя заказ, он глубоко заинтересовался Дагестаном, его прирородой, народами и традициями.

«Мне была дана возможность совершить поездку по горам. Задание особенно пришлось по душе в силу наследственных, полученных от отца настроений, влечения к Кавказу», — писал художник в автобиографии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Хаджи-Мурат со своими мюридами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Аул Гента

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Гочоб. В сторону Нухчальского перевала. 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Юсуф. 1913

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Татарник. 1914

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Художник часто приезжал на Кавказ, а бывали времена, когда он подолгу жил там не только в мирные, но и в военные годы. Преподавал в гимназии Темир-хан-Шуры (1918–1919, ныне Буйнакск), Академии художеств Грузии (1922–1934, ныне — Тбилисская государственная академия художеств).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водоносный кувшин с крышкой «Эрет»

На выставке показали уникальные станковые произведения Лансере — пейзажи, портреты, а также работы, созданные в процессе иллюстрирования «Хаджи-Мурата» и повести «Казаки» Льва Толстого. Произведения созданы в разных техниках — акварели, туши и пера, гуаши, темперы на бумаге, одна работа написана маслом на картоне.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Тадиб вечером. 1926

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Женщина из с. Гочоб. 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Орда (Урда). 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Портрет Разилит, матери художника М. Джимаева. 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Лансере. Могила Хаджи-Мурата. 1910-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане»