1 мая в городе-курорте Железноводске торжественно открыли Владимирский бювет. Более 30 лет источник не использовался, теперь он открыт для жителей и гостей курорта круглосуточно.

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие Владимирского источника в Железноводске

Бювет расположен на первом в Российской империи лечебном терренкуре, целебную воду обнаружил доктор Василий Владимирский в 1909 году. Последние годы бювет был закрыт из-за ремонта. Вода из источника обладает целебными свойствами, полезна, содержит огромное количество витаминов и минералов. По традиции источник освятили.

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие Владимирского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Освящение Владимирского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие Владимирского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие Владимирского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие Владимирского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Владимирский источник в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Владимирский источник в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Владимирский источник в Железноводске

«Мы продолжаем возрождать наше наследие. Ремонт и открытие бювета стало возможным благодаря активному взаимодействию и сотрудничеству администрации курорта с АО «Кавминкурортресурсы», владельцем бювета. Это уже второй подобный опыт сотрудничества: в 2019 году был создан и открыт Бювет-книга на Новой Каскадной лестнице», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам

Денис Абрамов ИА REGNUM Освящение Смирновского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Освящение Смирновского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Освящение Смирновского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Освящение Смирновского источника в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Смирновский источник в Железноводске

Кроме того, 1 мая Духовенство храмов города-курорта Железноводска во главе с благочинным Минераловодского округа Пятигорской епархии протоиереем Алексием Панасенко совершило крестный ход от Покровского храма города к Смирновскому и Славяновскому источникам в городском парке. На площади у центрального бювета Смирновского источника священнослужители совершили водосвятный молебен. Затем отец благочинный окропил минеральные источники, поздравил горожан и гостей Железноводска с началом курортного сезона.