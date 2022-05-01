В Москве прошла масштабная акция профсоюзов «За мир! За труд! За май!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

В День международной солидарности трудящихся Федерация независимых профсоюзов России провела масштабную акцию профсоюзов под девизом «За мир! Зa труд! Зa май!», «Своих не бросаем!», «За президента!». Ещё одним масштабным мероприятием профсоюзов стал автопробег «Zа мир без нацизма!». 12 апреля он стартовал во Владивостоке и прошел через сотни городов и населенных пунктов страны. Цель автопробега — поддержка действий политического и военного руководства страны и решений, принятых президентом России, поддержка специальной военной операции на Украине, наших военнослужащих.

В Москве автопробег возглавил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Василий Иванов ИА REGNUM Автоколонну возглавил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Маршрут автопробега «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

Василий Иванов ИА REGNUM Автопробег «Zа мир без нацизма!»

На Поклонной горе участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских воинов.

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев

Василий Иванов ИА REGNUM Лидеры ФНПР возлагают цветы к вечному огню

Василий Иванов ИА REGNUM Члены ФНПР возлагают цветы к вечному огню

Василий Иванов ИА REGNUM Члены ФНПР возлагают цветы к вечному огню

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

Василий Иванов ИА REGNUM Масштабная акция ФНПР на Поклонной горе

После Москвы автоколонны направятся в города-герои Волгоград и Севастополь на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.