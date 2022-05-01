«За мир! За труд! За май!» — В Москве прошла акция профсоюзов России
В Москве прошла масштабная акция профсоюзов «За мир! За труд! За май!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В День международной солидарности трудящихся Федерация независимых профсоюзов России провела масштабную акцию профсоюзов под девизом «За мир! Зa труд! Зa май!», «Своих не бросаем!», «За президента!». Ещё одним масштабным мероприятием профсоюзов стал автопробег «Zа мир без нацизма!». 12 апреля он стартовал во Владивостоке и прошел через сотни городов и населенных пунктов страны. Цель автопробега — поддержка действий политического и военного руководства страны и решений, принятых президентом России, поддержка специальной военной операции на Украине, наших военнослужащих.
В Москве автопробег возглавил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
На Поклонной горе участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских воинов.
После Москвы автоколонны направятся в города-герои Волгоград и Севастополь на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.