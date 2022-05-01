1 мая в Ставрополе на Крепостной горе прошла акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!».

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Мурашко, зампред комитета думы СК по социальной политике и злравоохранению

«Как бы ни менялись времена, Первомай по-прежнему остается олицетворением солидарности трудящихся. «Мир! Труд! Май!» — этот жизнеутверждающий лозунг в наше непростое время говорит о нашем стремлении к согласию и миру. Труд должен быть оценен по достоинству, приносить человеку удовлетворение. Это главная задача, над которой трудятся профсоюзы», — говорит председатель ФПСК Татьяна Чечина.

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель ФПСК Татьяна Чечина

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участница первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Федерация профсоюзов Ставропольского края насчитывает 17 членских организаций, около 250 тысяч членов профсоюза. Благодаря активной позиции профсоюзов на Ставрополье заключаются краевые трехсторонние соглашения между властью, профсоюзами и работодателями. Соглашения дают дополнительные, по сравнению с трудовым законодательством, гарантии работникам в области оплаты и условий труда.

За последние три года профсоюзные юристы ФПСК оказали бесплатную правовую помощь 30 тысячам ставропольцев по трудовым вопросам. Профсоюзы защитили в судах интересы более 200 работников.

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Участник первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Сергей Кумейшин, председатель молодежного совета ФПСК

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»