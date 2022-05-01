«Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), досрочно завоевав чемпионский титул. Встреча прошла 30 апреля на «Газпром-Арене» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики «Зенита» перед началом матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Локомотив» радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Локомотив» Гирано Керк и Вильсон Изидор радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» 22 Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики ФК «Зенит»

Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева, Малколма и Андрея Мостового. Таким образом, «Зенит» набрал 61 очко после 27 туров в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Юри Альберто, Дуглас Сантос и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Тин Едвай

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

За «Локомотив» единственным голом отличился полузащитник Джирано Керк.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Артем Карпукас и игрок ФК «Зенит» Юри Альберто

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Локомотив» Марк Мампасси

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» Вильмар Барриос, Андрей Мостовой и Данил Круговой радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу

«Зенит» завоевал главный трофей страны в четвертый раз подряд и девятый раз в истории команды. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021-м годах.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и игрок ФК «Зенит» Александр Ерохин во время церемонии награждения

Дарья Драй ИА REGNUM Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер

Дарья Драй ИА REGNUM Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время празднования победы команды в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком после победы команды в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM ФК «Зенит» после победы в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев радуется победе в чемпионате России по футболу

Следующий матч команда Сергея Семака проведет в субботу, 7 мая. В 28-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги команда на «Газпром Арене» примет «Химки».