«Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), досрочно завоевав чемпионский титул. Встреча прошла 30 апреля на «Газпром-Арене» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики ФК «Зенит»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики «Зенита» перед началом матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Локомотив» радуются забитому голу во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Локомотив» Гирано Керк и Вильсон Изидор радуются забитому голу во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» 22 Михаил Кержаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики ФК «Зенит»

Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева, Малколма и Андрея Мостового. Таким образом, «Зенит» набрал 61 очко после 27 туров в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Юри Альберто, Дуглас Сантос и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Тин Едвай
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком

За «Локомотив» единственным голом отличился полузащитник Джирано Керк.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Артем Карпукас и игрок ФК «Зенит» Юри Альберто
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Локомотив» Марк Мампасси
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Зенита» Вильмар Барриос, Андрей Мостовой и Данил Круговой радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу

«Зенит» завоевал главный трофей страны в четвертый раз подряд и девятый раз в истории команды. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021-м годах.

Дарья Драй ИА REGNUM
Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и игрок ФК «Зенит» Александр Ерохин во время церемонии награждения
Дарья Драй ИА REGNUM
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер
Дарья Драй ИА REGNUM
Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время празднования победы команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком после победы команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
ФК «Зенит» после победы в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев радуется победе в чемпионате России по футболу

Следующий матч команда Сергея Семака проведет в субботу, 7 мая. В 28-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги команда на «Газпром Арене» примет «Химки».