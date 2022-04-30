29 апреля в Ставрополе поддержали президента РФ Владимира Путина и российских военных. В ставропольском парке Победы горожане и гости края собрались перед главной сценой на концерте-митинге «Zа мир без нацизма».

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

«Мы знаем, какую важную миссию выполняют наши ребята в Донбассе и Украине. Они защищают наше будущее. Ведут борьбу с нацистами и фашистами. Среди наших военных, в том числе в частях 49-й армии и в 247-м десантно-штурмовом полку, которые дислоцируются на Ставрополье, есть раненые и погибшие. Сегодня мы вместе с их семьями скорбим. И вместе с ними гордимся. Наши военные показали себя настоящими героями! Сорвали планы украинских бандитов и их покровителей. На прошлой неделе я была в Донецке, своими глазами увидела, как живет город, как жители измучены за восемь лет. Жителям Донбасса и нашим ребятам, участвующим в спецоперации, важно знать: мы с ними! Мы сделаем всё, чтобы решить поставленные задачи. Поможем семьям, которым нужна наша помощь. Не побоимся никаких санкций. Будем каждый на своем месте работать на общий результат!» — сказала председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

В концерте-митинге в поддержку спецоперации на Украине приняли участие творческие коллективы города, авторы и исполнители ставропольских учреждений культуры, общественные деятели, чиновники, в том числе начальник Дома офицеров ставропольского гарнизона Минобороны РФ, полковник запаса Александр Филлипенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

По всей России десятки тысяч людей принимают участие в концертах-митингах «Zа мир без нацизма». Сплотившись, люди открыто заявляют о своей поддержке российских солдат, которые в настоящее время рискуют жизнью и искореняют неонацизм на территории Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Митинг-концерт «Zа мир без нацизма» в поддержку российских военнослужащих. Ставрополь