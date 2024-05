По традиции ровно за месяц до ежегодной Русской Музыкальной Премии RU. TV, а именно 28 апреля, в студии телеканала состоялось оглашение номинантов на получение престижных самоваров. Торжественное мероприятие также посетил корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Музыкальная Премия RU. TV

В рамках события ведущие телеканала RU. TV Максим Привалов и Наталья Артемьева общались с приглашёнными артистами на тему предстоящей премии и задавали им каверзные вопросы. К слову, знаменитостей на мероприятии было предостаточно: группа DABRO, Люся Чеботина, Мот, Ханна, DJ Катя Гусева, ANNA ASTI, ЮрКисс, ВладиМир и Владимир Пресняков.

Василий Иванов ИА REGNUM Ханна

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Пресняков

Василий Иванов ИА REGNUM ANNA ASTI

Василий Иванов ИА REGNUM ЮрКисс

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Гусева

Также звёздные гости рассказали о своих ожиданиях в преддверии 11-й Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV.

Василий Иванов ИА REGNUM DABRO

«В музыке нет такого слова, как конкуренция. Каждый делает что-то своё. В наших номинациях представлены очень разные исполнители. Мы не опасаемся конкуренции и будем рады за каждого коллегу. Мы среди номинантов, и это уже победа. Спасибо всем, кто поддерживает наше творчество!» — заявили участники DABRO.

Василий Иванов ИА REGNUM Люся Чеботина

«Артист состоит из своих знаний и талантов, но успех трека — это командная работа. Мои номинации — это не только моя заслуга, но и заслуга всех людей, которые со мной работают. Премия телеканала RU. TV ассоциируется с весной, новыми желаниями, возможностями. Обожаю май. И Премия RU. TV для меня ассоциируется с началом чего-то нового», — призналась Люся Чеботина.

Василий Иванов ИА REGNUM МОТ

«Премия телеканала RU. TV ассоциируется у меня со встречей со всеми коллегами, с яркими эмоциями, впечатлениями. В этом году я выступаю и думаю, мы сделаем на сцене всё очень красиво. Готовность 100%», — рассказал Мот.

Но самым значимым моментом торжества стало долгожданное оглашение номинантов премии в 2022 году:

Номинация «Лучший старт»

Люся Чеботина

Марина Бриз

Galibri & Mavik

SHAMAN

Тамара Кутидзе

Номинация «Лучший дуэт»

Иракли & Маша Вебер — «Просто дождь»

Ханна & Artik — «Как в первый раз»

Артур Пирожков & Клава Кока — «Хочешь»

Звонкий & Мари Краймбрери — «Как дела, малыш?»

Юрий Антонов & ЮрКисс — «Не забывай»

Василий Иванов ИА REGNUM ЮрКисс и ВладиМир

Номинация «Лучшая группа»

Artik & Asti

Dabro

HammAli & Navai

A’Studio

«Градусы»

Номинация «Лучшая песня»

Люся Чеботина — «Солнце Монако»

Artik & Asti — «Гармония»

Мот — «Август — это ты»

Zivert — CRY

Dabro — «На часах ноль-ноль»

Василий Иванов ИА REGNUM МОТ

Номинация «Связь поколений»

Ханна & Artik — «Как в первый раз»

Владимир Пресняков — «Всё нормально»

Слава — «Без тебя меня нет»

EMIN — «31.12»

Кристина Орбакайте — «Сон во сне»

Номинация «Кино и музыка»

Ёлка — «Не брошу на полпути» (OST «Мастер»)

Артём Качер — «Дружба» (OST «Друг на продажу»)

Ваня Дмитриенко — «Вечно молодым» (OST «Струны»)

Елена Север и Григорий Лепс — «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната»)

Полина Гагарина — «Оставить след» (OST «Стикер»)

Василий Иванов ИА REGNUM Ханна

Номинация «Лучший видеоклип»

Клава Кока — «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков)

NYUSHA — «Небо знает» (GEX)

Niletto — Someone like you (Владимир Беседин)

Zivert — «Три дня любви» (Алексей Куприянов)

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Пресняков

Номинация «Лучший певец»

Владимир Пресняков

Дима Билан

Дмитрий Маликов

EMIN

Мот

Номинация «Лучшая певица»

Zivert

Полина Гагарина

Ирина Дубцова

Ханна

Слава

Василий Иванов ИА REGNUM ANNA ASTI

Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»

SHAMAN

Марина Бриз

IVAN

Лана Свит

MARK OVSKI

Номинация «Лучший кавер»

Моя Мишель — «Зима в сердце» (Ева Польна)

Жан Милимеров — «Мадонна» (Александр Серов)

Escape & Konfuz — «Не смотри» (Юлия Савичева)

Гузель Хасанова — «Не плачь» (Татьяна Буланова)

CHEBANOV — «Ночь» (Андрей Губин)

Номинация «Музыкальный блогер»

Катя Адушкина

MIA BOYKA

Хабиб

Аня Покров

Егор Шип

Василий Иванов ИА REGNUM Люся Чеботина

Номинация «Коллаборация года»

Loc-Dog & Лев Лещенко — «Мы будем жить»

Джарахов & Стас Костюшкин — «Просто друг»

Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир — «Как огонь и вода»

Filatov & Karas vs Мумий Тролль — «Amore Море, Goodbye»

Дима Билан & Zivert — «Это была любовь»

Номинация «Звёзды танцпола»

NYUSHA

Niletto

Zivert

Артур Пирожков

Мари Краймбрери

Номинация «Лучший диджей»

DJ GROOVE

RUDENKO

DJ Katya Guseva

Filatov & Karas

DJ TWINS PROJECT

Номинация ФАН или ПРОФАН

Ирина Дубцова

Кирилл Туриченко

Zivert

Niletto

Клава Кока

SHAMAN

Анна Плетнёва («Винтаж»)

МакSим

Мари Краймбрери

TSOY

Василий Иванов ИА REGNUM Премия РУ ТВ

Напомним, что 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Проведение мероприятия будет организованно в московском Crocus City Hall.