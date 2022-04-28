Наследие совхоза. Спасти и приумножить – фоторепортаж
Сегодня завод ставропольского предпринимателя Станислава Кондратенко – это современное высокомеханизированное мясоперерабатывающее предприятие, занимающее лидирующие позиции. Однако несколько лет назад бизнесмен выстраивал работу нерентабельного завода фактически с нуля.
Станислав занимается переработкой мяса и производит колбасные изделия. Птицу, говядину и свинину он закупает только у ставропольских производителей.
«Изначально производство принадлежало совхозу, который занимался в том числе животноводством. Но со временем совхоз отошёл от линии животноводства и сделал ставку на растениеводство. Потребность в переработке мясной продукции отпала», — вспоминает предприниматель.
Станислав решил поддержать работоспособность производства мясных изделий и около трёх лет выстраивал рабочие процессы нерентабельного предприятия. Постепенно переоборудовал цеха, поменял каналы сбыта, стал участвовать в ярмарках выходного дня и распространять свою продукцию.
«Когда мы начали заниматься этим производством, готовой продукции на выходе получалось не более 3 тонн в месяц, выпускали её 16 человек. С того момента объём производства мы увеличили в пять раз. Сейчас ждём новое оборудование, планируем расширяться, создавать новые рабочие места», — говорит Кондратенко.
Сегодня предприятие развивает собственную торговую сеть, реализуя продукцию самого высокого качества. В месяц цех производит 15-18 тонн готовой продукции. Что касается цен, то сдержать их на готовую продукцию пока удаётся.