Сегодня завод ставропольского предпринимателя Станислава Кондратенко – это современное высокомеханизированное мясоперерабатывающее предприятие, занимающее лидирующие позиции. Однако несколько лет назад бизнесмен выстраивал работу нерентабельного завода фактически с нуля.

Александр Погожев ИА REGNUM Станислав Олегович Кондратенко, предприниматель

Станислав занимается переработкой мяса и производит колбасные изделия. Птицу, говядину и свинину он закупает только у ставропольских производителей.

«Изначально производство принадлежало совхозу, который занимался в том числе животноводством. Но со временем совхоз отошёл от линии животноводства и сделал ставку на растениеводство. Потребность в переработке мясной продукции отпала», — вспоминает предприниматель.

Александр Погожев ИА REGNUM Замес сырья для производства колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Замес сырья для производства колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Замес сырья для производства колбасы

Александр Погожев ИА REGNUM Замес фарша

Станислав решил поддержать работоспособность производства мясных изделий и около трёх лет выстраивал рабочие процессы нерентабельного предприятия. Постепенно переоборудовал цеха, поменял каналы сбыта, стал участвовать в ярмарках выходного дня и распространять свою продукцию.

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Работник колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха

«Когда мы начали заниматься этим производством, готовой продукции на выходе получалось не более 3 тонн в месяц, выпускали её 16 человек. С того момента объём производства мы увеличили в пять раз. Сейчас ждём новое оборудование, планируем расширяться, создавать новые рабочие места», — говорит Кондратенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании

Александр Погожев ИА REGNUM Работники колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Оболочка для начинки

Александр Погожев ИА REGNUM Работники колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Работники колбасного цеха

Александр Погожев ИА REGNUM Работники колбасного цеха

Сегодня предприятие развивает собственную торговую сеть, реализуя продукцию самого высокого качества. В месяц цех производит 15-18 тонн готовой продукции. Что касается цен, то сдержать их на готовую продукцию пока удаётся.