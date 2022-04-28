Сегодня завод ставропольского предпринимателя Станислава Кондратенко – это современное высокомеханизированное мясоперерабатывающее предприятие, занимающее лидирующие позиции. Однако несколько лет назад бизнесмен выстраивал работу нерентабельного завода фактически с нуля.

Александр Погожев ИА REGNUM
Станислав Олегович Кондратенко, предприниматель

 Станислав занимается переработкой мяса и производит колбасные изделия. Птицу, говядину и свинину он закупает только у ставропольских производителей.

«Изначально производство принадлежало совхозу, который занимался в том числе животноводством. Но со временем совхоз отошёл от линии животноводства и сделал ставку на растениеводство. Потребность в переработке мясной продукции отпала», — вспоминает предприниматель.

Александр Погожев ИА REGNUM
Замес сырья для производства колбасы
Александр Погожев ИА REGNUM
Замес сырья для производства колбасы
Александр Погожев ИА REGNUM
Замес сырья для производства колбасы
Александр Погожев ИА REGNUM
Замес фарша

 Станислав решил поддержать работоспособность производства мясных изделий и около трёх лет выстраивал рабочие процессы нерентабельного предприятия. Постепенно переоборудовал цеха, поменял каналы сбыта, стал участвовать в ярмарках выходного дня и распространять свою продукцию.

Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха

«Когда мы начали заниматься этим производством, готовой продукции на выходе получалось не более 3 тонн в месяц, выпускали её 16 человек. С того момента объём производства мы увеличили в пять раз. Сейчас ждём новое оборудование, планируем расширяться, создавать новые рабочие места», — говорит Кондратенко.

Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Оболочка для начинки
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники колбасного цеха
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники колбасного цеха

 Сегодня предприятие развивает собственную торговую сеть, реализуя продукцию самого высокого качества. В месяц цех производит 15-18 тонн готовой продукции. Что касается цен, то сдержать их на готовую продукцию пока удаётся.

Александр Погожев ИА REGNUM
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