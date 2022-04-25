В Екатеринбурге 24 апреля состоялся общегородской пасхальный крестный ход. На него пришли порядка 4500 человек.

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге