Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге — фоторепортаж
25 апреля 2022
В Екатеринбурге 24 апреля состоялся общегородской пасхальный крестный ход. На него пришли порядка 4500 человек.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге