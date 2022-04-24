Сотни верующих приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе в ночь 24 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям окунуться в атмосферу светлого праздника вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

В этом году один из главных праздников для православных верующих отмечается 24 апреля. Во всех православных храмах проходят праздничные богослужения.

В Севастополе сотни верующих собрались у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании крестного хода

В полночь начался традиционный Пасхальный крестный ход. После него в верхнем храме началось праздничное пасхальное богослужение. На службе присутствовал губернатор города Михаил Развожаев с супругой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Крестный ход

Александр Полегенько ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе