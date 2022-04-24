Пасхальное богослужение в Херсонесе — фоторепортаж
24 апреля 2022
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Сотни верующих приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе в ночь 24 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям окунуться в атмосферу светлого праздника вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
В этом году один из главных праздников для православных верующих отмечается 24 апреля. Во всех православных храмах проходят праздничные богослужения.
В Севастополе сотни верующих собрались у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
В полночь начался традиционный Пасхальный крестный ход. После него в верхнем храме началось праздничное пасхальное богослужение. На службе присутствовал губернатор города Михаил Развожаев с супругой.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе